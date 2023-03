Carolina Cruz se pronuncia por opinión sobre explantación de prótesis: ¿el video fue editado?

Carolina Cruz es una de las presentadoras con más trayectoria en la televisión colombiana por su talento y bello, además en el año de 1999 la caleña participó como Señorita Colombia representando al Valle del Cauca.

Desde entonces su habilidad para desenvolverse frente a las cámaras es innegable, algo que ha cautivado a cientos de colombianos.

Sin embargo, en el transcurso de su carrera la colombiana ha estado envuelta en algunas polémicas.

Dejando de lado su vida sentimental y su separación con Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos, la vallecaucana ha estado en el ojo del huracán en diferentes oportunidades.

Recientemente, ha sido fuertemente critica en redes sociales tras la opinión que dio frente a la explantación de prótesis.

Carolina hace parte del elenco del programa matutino ‘Día a Día’ en Caracol Televisión y el pasado 8 de marzo realizaron una sección dedicada a las mujeres que se han retirado sus prótesis.

Allí reunieron a algunas famosas que se han sometido ha este procedimiento, también había un doctor especializado y el tema era la explantación y las consecuencias o enfermedades.

Últimamente, varias famosas se han atrevido a retirarlas y han asegurado sentirse mejor, todo esto porque han tenido síntomas del síndrome de Asía, una reacción que tiene el cuerpo cuando siente alguna sustancia extraña en el organismo.

El hecho en esta situación es que Carolina Cruz aseguró que: “Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma ahí es donde digo manejar el tema con responsabilidad”, aseguró la caleña.

Entre las invitadas estaba la periodista Alejandra Giraldo quien no dudo en referirse al tema, “Creo que caer y calificar en que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial. No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, cicatriz, no creo. Creo que hay muchas personas que, a raíz de testimonios, se han identificado”, aseguró.

Carolina Cruz responde a lo sucedido

Tras las fuertes criticas que ha recibido por la polémica opinión durante la emisión del programa, la caleña decidió pronunciarse y aclarar el tema.

“Mi experiencia con las prótesis ha sido positiva, punto, no estoy diciendo que el síndrome de Asia no exista, ni estoy diciendo que todas las mujeres tengan que sentir la misma experiencia que viví yo”, dijo Carolina al inicio del video.

Además, reveló que sus palabras fueron porque cuatro personas muy cercanas a ella se han sometido a este procedimiento y a pesar de que se retiraron las prótesis siguieron con los síntomas.

“Ayer yo doy mi punto de vista con mucho respeto hacia el doctor (…) yo nunca hablaría específicamente de una persona”, reveló la colombiana.

También aprovechó para resaltar que su opinión se la tomaron muy personal y que su intención no era que alguien se sintiera atacado.

Finalmente agradeció a las personas que no se habían tomado sus palabras a modo personal, “este video solamente es para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo de ver la entrevista completa, que entendieron lo que yo estaba diciendo, que entendieron como lo estaba diciendo y que no se dejaron llevar por los chismes y el amarillismo de un video editado”, aseguró la presentadora.