Vea Los Premios Óscar HOY EN VIVO: Ganadores y minuto a minuto del evento

Los Premios Óscar son, por mucho, la ceremonia de entrega de galardones más importantes del mundo del cine, posicionándose como la gala en la que se reúnen los mejores exponentes que hacen posible el séptimo arte, trayendo actores, directores, productores, artistas, técnicos y escritores, con el objetivo de presenciar el reconocimiento a lo mejor del año.

Y es que esta gala siempre deja mucho que hablar, ya sea por el sinfín de aplausos merecidos, el enojo en redes por entregas con las que muchos no están de acuerdo, y claro, por las sorpresivas controversias como la cachetada de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia que no tardó en darle la vuelta al mundo.

Gracias a todo esto, la organización ha extremado sus medidas para hacer de esta, una ceremonia con todo el profesionalismo, y que de este modo sea un espectáculo a la altura de lo que se merece.

Es por esto, que traemos para ti la transmisión en vivo de la 95º edición de los Premios Oscar 2023 organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, directamente desde el teatro Dolby, en Los Ángeles, California, para que juntos disfrutemos, opinemos y nos entretengamos con todo el derroche de ocurrencias, presentaciones, talento y estilo que traerá esta celebración.

MÍRELO AQUÍ EN LOS40

La transmisión en Latinoamérica estará a cargo de la señal de TNT, a partir de las 7 de la noche, hora colombiana. Siendo retransmitida por una alianza entre Los40 Colombia, Radioacktiva y W Radio. Siguiendo el minuto a minuto desde la alfombra roja hasta la ceremonia y presentaciones.

Una velada conducida por el presentador y comediante Jimmy Kimmel, que además contará con la participación de inmensas artistas como Rihanna y Lady Gaga, entre otros más.

SIGA AQUÍ EL MINUTO A MINUTO EN VIVO: