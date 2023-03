Kim Kardashian mostró sus "par de motivos" y dejó con la boca abierta a todo el mundo

Una de las mujeres más sensuales en las redes sociales, sin duda alguna es la socialité estadounidense Kim Kardashian quien además, es una de las mujeres más seguidas en Instagram. Esto, gracias a su carrera exitosa en la televisión, la moda y el maquillaje.

No dejes de leer: Kim Kardashian sorprende con su ‘cinturita de avispa’ en sexy atuendo

La empresaria que cuenta con más de 348 millones de seguidores en su perfil de Instagram, es una de las mujeres más reconocidas en los Estados Unidos, gracias a la popularidad que tuvo ella y su familia en el programa de telerrealidad llamado ‘Keeping Up with the Kardashians’, en el que muestran varios detalles de sus vida e intimidad.

Su fortuna también la ha logrado amasar con la ayuda de otros negocios, como por ejemplo siendo imagen en distinguidas campañas publicitarias para reconocidas marcas de diseñador de modas.

Te puede interesar: Hermanas Kardashian comparten sexys fotos, pero son atacadas por fans de Selena Gómez

El título de ser una de las mujeres más sensuales de las redes sociales, no es de gratis, todo se debe a cientos de publicaciones que realiza en sus plataformas digitales, en las que aparece principalmente luciendo su figura con diminutos bikinis, que dejan al descubierto todo su cuerpo.

Este es justamente el caso más reciente en su perfil de Instagram. Allí, la mujer decidió compartir un carrusel de tres fotografías en las que su delantera se robó todo la atención de los internautas.

Mira también: Kim Kardashian mostró su delantera desde un ángulo nunca antes visto

La modelo aparece vistiendo un diminuto bikini confeccionado en tela tipo látex color negro y aunque sus fotos son principalmente en plano medio, en donde todo el protagonismo se lo lleva su delantera, la mujer alcanzó a generar mas de un suspiro entre sus seguidores.

Una de las cosas que más generó curiosidad entre su comunidad, fue justamente la primera instantánea en la que aparece recostada sobre la cama, robándose toda la atención sus “duraznos”, que de acuerdo a lo que se logra leer en los comentarios, lucen un poco mojados.

¿Qué opinas de estas fotografías? Déjanoslo saber comentando en nuestras redes sociales.