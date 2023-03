Lady Tabares, ‘La vendedora de rosas’, compartió impactante mensaje sobre su depresión; “estoy repaila”

Lady Tabares, la colombiana que ganó fama y reconocimiento ante los ojos de miles de personas tras su interpretación de ‘La Vendedora de Rosas’ en 1998 donde interpretó su propia historia; una pequeña que tuvo una dura infancia rodeada del consumo de drogas, violencia y prostitución.

La protagonista de esta película logró ganar reconocimiento con la historia que reveló sin censura la dura realidad en la que viven algunos jóvenes y niños en las calles.

‘La Vendedora de Rosas’, fue condenada a pagar 26 años de cárcel luego que de fuera vinculada con el asesinato de un taxista en el año 2002. Sin embargo, solo estuvo 12 años en la cárcel el Pedregal en Medellín.

La mujer siguió pagando el resto de su condena en prisión domiciliaria en el municipio de Bello, donde su madre Magdalena Tabares reside.

Desde entonces la mujer se ha mantenido activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde ocasionalmente se deja ver y comparte algunos de los momentos que vive a diario.

Recientemente preocupó a las personas que la siguen en dicha red social cuando compartió una fotografía a blanco y negro de su adolescencia, pero junto a esta dejó un revelador y conmovedor mensaje.

La imagen fue titulada como “un bello recuerdo”, sin embargo, no fue muy “bello” lo que reveló a sus seguidores.

Al parecer, la colombiana no la esta pasando muy bien, según su escrito está viviendo unos momentos de depresión.

“Familia con esta foto solo quiero expresar, que no estoy bien, que estoy repaila , nunca me atrevo a hablar de algo tan personal, porque no sé ni como expresarme o expresarlo”, decía al inicio de su mensaje.

La mujer continuó revelando qué es lo que está sintiendo, aunque aseguró que no sabía cómo expresarlo.

“A Diario vivo una guerra muy grande con la depresión a veces es por algo que recién sucede, pero siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga”, fue parte del mensaje que dejó.