Yeferson Cossio calentó las redes tras compartir sugestivo video: “Qué paquete tan rico”

Yeferson Cossio se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más reconocidos en las redes sociales. Sus publicaciones de bromas pesadas y ayudas económicas a las personas que más lo necesitan, se han convertido en los videos favoritos de su público.

Sin embargo, su físico también se ha convertido en un factor que atrae a muchos de sus seguidores. Con su cuerpo totalmente tatuado y musculoso, el hombre genera a diario suspiros entre la comunidad online.

Ese fue justamente el más reciente caso que le sucedió al también empresario, tras compartir un video en sus redes sociales en el que dejó muy poco a la imaginación, mientras se grababa con su celular frente al espejo.

El hombre quien se encontraba en el gimnasio y solamente lucía una pantaloneta, dejó al descubierto sus pectorales, tonificado abdomen y músculos brazos.

En esta grabación, el influencer empieza por contar cómo ha sido su experiencia viviendo en Japón, asegurando que se ha sentido como un “monstruo”, por estar tatuado y musculoso, frente a los japoneses que, según él, son delegados y sin tatuajes.

Sin embargo, toda la atención de los internautas se fue directamente hacia el “bulto”, que se le marcaba en su entrepierna, provocando que todos fijaran la mirada en sus partes íntimas.

El video que inicialmente fue publicado en la sección de Stories de su perfil de Instagram, rápidamente fue difundido a través de cuentas dedicadas a compartir contenido de famosos. A pesar que el objetivo del clip, era contar cómo se ha sentido durante su estadía en Japón, fue otra la razón, que se robó la atención.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, generando opiniones divididas, pues hay quienes expresaron que el hombre era muy sexi y otras, por el contrario, afirmaron que él no les despertaba nada.

“Aprovechó que estaba despierto para grabar”, “¿Uff y esa manguera?”, “Qué paquete tan rico”, “Pero no me apunte”, “De cuál monstruo hablará”, “La verdad no se que dijo porque me distraje”, “Ese hombre a mi no me genera es nada”, fueron algunos de los comentarios en redes.