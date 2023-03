La Liendra se negó a pagar jugosa suma por un reloj de Cristiano Ronaldo; ¿no le alcanzó?

La Liendra es uno de los creadores de contenido que más factura según lo ha demostrado en redes sociales y todo gracias a su contenido de entretenimiento, aunque no siempre es aplaudido por los internautas, si genera interacción.

El joven paisa se ha encargado presumir en sus redes sociales los lujos que se puede dar a costa de su contenido en Instagram.

El creador de contenido se encuentra de viaje por Dubái y a través de su cuenta de Instagram ha dejado registro de la experiencia que ha vivido.

El joven en diferentes ocasiones se ha declarado fan del famoso jugador de futbol, Cristiano Ronaldo, algo que sus seguidores tienen muy claro.

Por esta razón en su paso por Dubai decidió averiguar un reloj de la colección de Cristiano, pues su intención era comprarlo, pero al enterarse del precio “casi llora”.

“135.695.00 millones el más barato. Más adelante será toca ser responsable”, escribió La Liendra mientras mostraba un reloj negro con verde llamado ‘Heart Of CR7’.

“Esos precios están locos”, dijo el creador de contenido, quien se arrepintió y finalmente no compró nada, pues aseguró que era muy costoso.

Además, reveló que no entendía mucho el mundo de los relojes, de hecho, estuvo acompañado por otros creadores de contenido quienes también visitaron varios almacenes para comprar uno reloj de esos.

“No entiendo que necesidad de algo tan caro”, “que le pasa a la gente, en vez de invertir ese dinero en otra cosa”, “tienen plata y no saben en que gastarla”, “ay no, y se las da de que tiene mucha”, “bien que no se gaste todo el dinero", fueron algunos de los comentarios.