“Nos disfrutamos los dos y así es mejor”: Juan Duque confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor

Una de las relaciones más sonadas a finales del año 2022 fue la conformada por Lina Tejeiro y Juan Duque, pues la actriz y el cantante se encargaron de mediatizar su noviazgo a tal punto que se convirtieron en la relación más seguida en redes sociales.

Sin embargo, su amorío fue fugaz y duraron a penas un par de meses dejando a sus fanáticos con cientos de preguntas sobre la verdadera razón de su ruptura. Al respecto, ni Lina ni Juan confesaron por qué terminaron, pero ambos se encargaron de enviarse indirectas que dieron pistas de lo ocurrido.

Ahora, a más de cinco meses desde que ambos se distanciaron por completo, Lina está enfocada en su carrera profesional y no ha mostrado indicios de tener alguna nueva pareja o de estar interesada en alguien. Sin embargo, por su parte, el cantante paisa pasó de escribir canciones de despecho a letras de amor.

Con su más reciente sencillo, titulado ‘María’, Duque confirmó que se había dado una nueva oportunidad en el amor y, al parecer, está muy enamorado de su pareja, con quien ya ha subido algunas fotos, pero sin revelar su identidad.

¿Por qué Juan Duque no ha presentado a su novia públicamente?

Después del lanzamiento de su última canción y una fotografía que subió, a través de las historias de Instagram, cogiendo la mano de una mujer, se empezó a especular sobre que Juan Duque estaría empezando una nueva relación.

Recientemente, el cantante abrió la caja de preguntas en Instagram y, como era de esperarse, sus seguidores indagaron sobre su vida amorosa. Al respecto, le preguntaron que si “estaba tragado” a lo que él respondió con un contundente sí.

Sin embargo, Juan Duque aún no ha revelado quién es su novia ni mucho menos la ha mostrado. Por lo cual, sus seguidores le preguntaron que por qué escondía a su nueva pareja, a lo que el cantante respondió que:

“No es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación ¿Sí o qué? Saqué María, saqué la canción y empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental. No es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque es como exponer a una persona o a dos personas a que hablen bien, que hablen mal, a que digan que por qué le pidió el cuadre de esa manera, que el regalo de cumpleaños tan chichipato, que esto, que lo otro, no hay necesidad. Así calladito nos lo disfrutamos los dos y así es mejor”.