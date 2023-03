Hombre con esposa de trapo causa revuelo al presentar a su tercer hijo

Un sujeto identificado como Cristian Montenegro en redes sociales se ha hecho viral por su particular historia de amor con una muñeca de trapo, pues asegura que es el amor de su vida y es con ella con quien quiere formar una familia.

El hombre ha ganado popularidad en TikTok por compartir videos en donde muestra a detalle los momentos que pasa junto a su pareja.

El sujeto, sube los videos a través de su cuenta @montbk5959, allí ha revelado en diferentes ocasiones que se encuentra muy feliz de estar con Natalia, como llama a su pareja con quien incluso asegura haberse casado.

La muñeca tiene estatura como de una persona real, el se encarga de vestirla, maquillarla y siempre que puede la lleva de un lado para otro con él.

El hombre realiza actividades cotidianas con la mujer, salen a comer, montan en bus, viajan y se toman selfis como cualquier otra pareja del común.

No suficiente con lo perturbador y particular que resulta su relación con Natalia, el sujeto decidió agrandar la familia y ahora no solo esta casado, sino que tiene hijos.

Al principio solo había presentado dos hijos, un niño y una niña de trapo, sin embargo, hace poco reveló que su árbol genealógico se agrando y ahora hay un nuevo integrante en la familia.

Con un video en su cuenta de TikTok, el Cristian compartió la llegada de un bebé, incluso, compartió imágenes del nacimiento de su hijo de trapo.

Por otra parte, contrario a sentirse afectado por los comentarios de burla o críticas que recibe diario por parte de sus seguidores en dicha rede social, en un video publicado hace poco, aseguró que él se sentía bien así y pidió a las mujeres que no lo buscaran.

“No quiero que nadie, nadie de verdad, bogotana me envíe solicitudes, ni me busque ni nada, que, así como estoy, así va a ser mi vida para siempre, yo ya lo decidí, pa’ todo es demasiado tarde (…) estoy jarto de que me engañen, me tomaron muchas veces del pelo, entonces me voy a acostumbrar así, me voy a aferrar a esto, así que si me van a mirar solo miren mis videos”, fueron las palabras del sujeto.