¿El sueño de muchos? Tramitó libreta militar y le llegó con foto de Cristiano Ronaldo

David Godoy fue el protagonista de esta insólita historia, el joven oriundo de Fusagasugá, en Cundinamarca, contó qué pasaron seis años desde que inicio su proceso para tramitar la Libreta Militar, pero que al momento de descargarla de forma digital se encontró que habían colocado una foto de Cristiano Ronaldo y no la suya.

El joven mencionó que hizo parte de una campaña del Ejército para obtener un descuento, pero que aun así el documento le habría resultado bastante costoso. Godoy dijo que también tuvo que él ya no vive en Fusagasugá y que tuvo que ir en varias ocasiones porque en la oficina de reclutamiento le habrían dicho que los documentos estaban en regla, pero que luego lo llamaban diciéndole que había algunos errores. Ante esto el joven se refirió diciendo que era “un suplicio completo porque revisan la carpeta y dicen que todo está bien pero después lo vuelven a llamar a uno para decir que todo está mal”.

También comentó que tuvo que ahorrar para poder pagarla y que al igual que cientos de usuarios que se mostraron sorprendidos con su historia, él se siente mucho más. El joven dijo que intentó varias veces comunicarse con la oficina de reclutamiento y que la respuesta que le dieron era que había sido su propia culpa. Debido al procedimiento tan engorroso, el joven dijo que prefirió hacer la denuncia pública y que gracias a que se hizo viral pudo ser contactado por el Ejército para hacer el cambio de la foto.

“Ya se comunicó conmigo el mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, concluyó el joven.