Estéreo Picnic: este es el posible setlist de The 1975

Ya llegó el día e iniciara el Estéreo Picnic 2023, por eso aquí te dejamos muchos detalles para que llegues preparado. Una de las bandas que se presentará este jueves es The 1975, quienes no son ajenos a lo que es este festival y piensan conquistar a los colombianos una vez más.

La banda viene de hacer una gira mundial con su último álbum ‘Being Funny in a Foreign Language’, que tiene sencillos como ‘Part of the Band’, ‘Oh Caroline’, ‘I’m in love with you’ y ‘Happiness’. La agrupación liderada por Matty Healy ha mostrado un gran show en todos los países en los que se han presentado y en Sudamérica no ha sido diferente.

El setlist de la banda puede cambiar bastante, pues, inicialmente el tiempo que tienen en los festivales es mucho más corto. Por ejemplo, en los Lollapalooza tan solo tuvieron una hora, por lo que acortaron la lista.

Lo que venían haciendo en la gira era que iniciaban con algunas de las canciones de su nuevo álbum y luego de una especie de dramatización con el público, se iban al pasado con sus éxitos como ‘Somebody Else’, ‘The Sound’ y ‘If You’re Too Shy’, presentado The 1975 at the very best.

Sin embargo, aquí le contamos las canciones que se han repetido en su tramos por Sudamérica y también debe tener en cuenta que según los horarios que se presentaron, la banda contará con 15 minutos más que el resto de los países.

Dentro de las canciones que se repitieron se encuentran las siguientes:

If You're Too Shy (Let Me Know)