Joven pidió ‘señal divida’ para saber su novia era infiel y se le concedió

Sin lugar a dudas las infidelidades son una de las razones por las cuales las relaciones de pareja se ven frustradas y las personas se separan, estos episodios pueden llegar a ser bastante traumáticos, sobre todo para aquel que ha sido engañado.

Tanta es la preocupación de las parejas por saber si están siendo engañadas que muchas de ellas incluso recurren a métodos bastante abusivos como espiar los celulares de sus parejas y exigir que están informando constantemente de los que hacen y a donde van. Incluso hay casos en los que las parejas han llegado a colocar rastreadores para mantener el control sobre los sitios que visitan sus parejas.

También hay quienes acuden al destino y le piden afanadamente una señal sobre la fidelidad de sus enamorados, como es el caso de un joven que se ha hecho viral en las redes sociales luego de conocerse un video en el que pide que caiga un destello del cielo en caso de que su novia lo esté engañando.

En el video el joven pide “Que salga un destello si me has sido infiel” y comienza a contar hasta tres, para la sorpresa de él y de su novia cae un rayo en el segundo dos, por lo que el hombre adopta una cara de reclamo, pues este destello indicaría que su novia lo estaría traicionando.

Por su parte la chica no puede dejar se reía a carcajadas por el insólito momento que está viviendo, mientras que el muchacho sigue consternado pidiendo algún tipo de explicación. El video fue compartido a través de la red social de Facebook del usuario conocido como José Guerrero Viral y como era de suponerse los comentarios no se hicieron esperar.

Como era de esperarse los usuarios de Facebook no tardaron en comentar sobre lo sucedido, algunas de las opiniones más destacadas fueron: “Jajajaja ahí Diosito dandole la señal por que él no cree lo que le dicen los amigos”, “El universo te da señales”, “Diosito en el cielo: ajaja me mame ese dia”.