Billie Eilish se congeló con el frío de Bogotá: "de los lugares más fríos que he conocido"

El Festival Estéreo Picnic se llevó a cabo desde el 23 al 26 de marzo a las afueras de Bogotá, contó con la participación de miles de fanáticos quienes asistieron para ver a sus artistas favoritos. Una de las más esperadas en el festival era sin lugar a dudas Billie Eilish quién se presentó el último día de este festival y quien logró deleitar al público con sus canciones.

Sin embargo, aunque su actuación fue bastante aplaudida la joven no pasó por alto las bajas temperaturas y tuvo que sincerarse con sus fanáticos sobre el frío que la estaba dejando sin aire. En algunos momentos la artista tuvo que parar su show para poder respirar.

No obstante, también se dirigió a su público y dijo: “Hace mucho frío aquí, ¿no? Por lo que no tendría ningún sentido quedarse quieto todo el tiempo, ¿verdad?. No tiene ningún sentido y estoy viendo algo de eso. Así que lo que voy a preguntar a todos los que están aquí, aparte de mí que ni siquiera piensen en ello, como si tuviera algo que ver conmigo, solo para calentarnos. Quiero que todos aquí estén saltando y moviendo su cuerpo, ¿de acuerdo?”.

Con esto la artista alentó a su público a continuar con el show no sin antes hacer la última pregunta “Ahora Colombia, ¿están listos para divertirse?”.