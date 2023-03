‘La Yogui’: la pose sexual con la que al hombre le pedirán repitis

Aunque por años la sexualidad ha sido un tema tabú y del que no mucho se habla, ni se pregunta; para las nuevas generaciones y para los que han entendido la importancia de conocer el placer individual para complacer a otros, ha sido de gran importancia informarse para no caer en la monotonía.

En un mundo donde muchas veces se agotan las ideas, existe un mundo íntimo que ofrece más de 100 poses sexuales que permiten explorar diferentes zonas erógenas para hombres y mujeres, logrando que se conozca el cuerpo a profundidad y los puntos más excitantes.

En LOS 40 ya hemos hablado de diferentes poses que cumplen funciones específicas, algunas donde ellas dominan como ‘La amazona’ y otras como ‘La Yogui’, donde es él quien tiene el control.

¿En qué consiste La Yogui?

Esta postura es conocida en el mundo del yoga, es una de las más tradicionales, pero no muchos se atreven a explorarla con su pareja.

Usualmente la mujer hace la vela, eleva las piernas y las lleva para atrás estando abiertas y hacia su cabeza; así mismo se hace esta posición sexual y en esta parte es donde entra el hombre, quien se sienta por encima de ella.

Si no entiendes con la anterior explicación porque nunca has realizado yoga, una forma más sencilla es que el hombre esté sobre una pared o silla resistente, pero la mujer no puede perder el eje de la situación.

La penetración en esta postura logra ser bastante profunda y está acompañada de la sensación de adrenalina intensa.

La mujer no tiene forma de hacer mucho movimiento, así que el hombre es quien domina toda la situación, por esta razón es importante la comunicación para saber qué gusta y que no, pues no todas sienten placer con las mismas posiciones.

Si quedan dudas, acá te dejamos la ilustración realizada por Ariel Escalante: