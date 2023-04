Así se vería Karol G al natural antes de que la revista ‘GQ’ las editara

En días pasados la cantante Karol G se refirió a la foto compartida por la revista GQ, en la que ella aparece en la portada con varios retoques bastante notorios, entre los cuales se notaba la reducción de sus mejillas el realce de los pómulos y un cuerpo mucho más delgado al natural.

Ante las exuberantes ediciones que le hicieron a sus fotografías, la artista se pronunció al respecto dejando clara su inconformidad. Karol G utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro que la imagen de la portada no la representaba a ella y que era inclusive una falta de respeto no solo hacia ella sino hacia las mujeres que día tras día deben luchar en contra de los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad.

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, expresó la cantante.

Luego de que esta situación se hiciera viral, muchos fanáticos de la artista se interesaron por saber cómo se veían en realidad las fotos que tomó la revista y donde se viera a Karol G al natural y sin ediciones. Pues al parecer algunos de los seguidores habrían dado con las imágenes originales y decidieron compartirlas en redes sociales.

Las fotos, al parecer, se deberían al detrás de cámaras de la sesión que le tomaron a la cantante durante la entrevista con ‘GQ’. En las imágenes se aprecia a la cantante con el mismo vestido verde con abertura en la parte del abdomen, mismo que aparece en la portada. Su característico cabello rojo, su rostro real al igual que su cuerpo sin editar en el que se deja ver que a comparación con la foto de la portada, la artista no está tan delgada.