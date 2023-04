Kim Kardhasian será la protagonista de American Horror Story; esto es lo que se sabe

Durante las últimas horas se conoció que una nueva temporada de la exitosa serie American Horror Story, se está preparando para cautivar nuevamente a los fanáticos de la saga.

El anuncio lo hizo nada más y nada menos que el director y guionista Ryan Murphy, quien informó que la Kim Kardahian sería la encargada de protagonizar la temporada número 12 junto a la exitosa actriz Emma Roberts.

Agregando que la escritora Halley Feiffer, había creado un personaje especial para la socialité estadounidense, inspirado en una mujer elegante y muy divertida.

“Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes”, dijo Ryan Murphy.

De acuerdo con las palabras de Murphy, la elección de la empresaria para este papel, surgió a raíz del buen desempeño que tuvo Kim en el programa Saturday Night Live en 2021, en el que desarrolló un diálogo burlándose de ella misma.

Aunque será el primer personaje en el que la americana pondrá 100% a prueba todo su talento en cuanto a la actuación, hay que resaltar que no es la primera vez que la mujer hace parte de una producción televisiva, pues también ha participado en los programas como ‘Keeping Up with the Kardashians’ y ‘The Kardashians’.

En los anteriores, se documentaba el día a día de su vida y el de todos los integrantes de su familia. Convirtiéndose en uno de los programas favoritos por muchos de los televidentes americanos.