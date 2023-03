Así luce hoy Caitlyn Jenner ocho años después de la reasignación de género; ¿aún se ve como mujer?

Una de las noticias de le dio la vuelta al mundo en su momento, fue cuando Caitlyn Jenner, anteriormente conocida como Bruce Jenner y padre de Kylie y Kendall Jenner, dio a conocer en el año 2015 su reasignación de género.

El anuncio conmocionó tanto mundo del deporte como al del entretenimiento, ya que tras haber ganado la medalla de oro en el Decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, la mujer continuó su vida en el mundo del espectáculo, participando en diferentes producciones televisivas como Keeping Up with the Kardashians.

Pese a todas las críticas que recibió por la decisión, fue más el apoyo por parte de su familia y de la gran cantidad de fanáticos que adquirió tras el anuncio, sobre todo, de los activistas de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

En abril de 2021, la deportista anunció que se lanzaría como candidata a la Gobernación de California y quien además, contaba con el apoyo de Donald Trump y los republicanos, pese a su motivación en la política, declinó su candidatura.

A pesar de no haberse convertido en la primera mujer trans en hacer parte de la legislatura, su voz la sigue levantando a favor de los derechos de la comunidad.

Hoy la estadounidense se ha convertido en una exitosa empresaria. En los deportes, tiene una compañía automovilística llamada Jenner Racing y en la industria de la belleza, cuenta con su línea de productos Lumasol.

Para muchos, su físico se ha mantenido intacto, para otros, ha cambiado muchísimo, por esta razón en LOS40 Colombia, te traemos sus fotografías más recientes.