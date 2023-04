Participante del ‘Desafió’ tenía miedo de dormir con su compañera: “Mi novia me mata”

En la noche del lunes el equipo Gama del ‘Desafío’ salió vencedor y tuvieron su bien merecida fiesta y por si fuera poco también un acceso al cubo el cual ofrecía la posibilidad de que un hombre y una mujer pasarán una noche juntos con todo tipo de lujo.

Para esta ocasión la participante que tuvo la oportunidad de elegir con quien pasaría la noche y disfrutar de los lujos que el cubo le ofrecía fue Mai, quien a demás conmocionó al público al confesar que padeció de cáncer.

La participante escogió entre los demás compañeros a Mateus, para que compartieran juntos de una noche bastante especial. Al comienzo, el jugador se sintió bastante alegre por ser el elegido, pero más tarde expresó su preocupación pues este tipo de comodines que ofrece el cubo tiene cierta connotación romántica por lo que Mateus se puso nervioso y expresó “Mi novia me va a matar”.

Pero esto no fue impedimento para que tanto ‘Mai’ como Mateus compartieran de un momento especial y dejaran claro que solo son amigos. Tanto así que el jugador le contó a su compañera detalles sobre su vida, como por ejemplo que su mamá era aseadora y que esto lo motivaba para ganar la competencia porque quiere devolverle el sacrificio a su madre.

Entre tanto ‘Mai’ aprovechó para preguntarle que si al salir seguiría con su novia, a lo que Mateus no tardó en responder que sí, y que sin ella él no hubiera llegado al ‘Desafío’, y que gracias a su novia él siempre estuvo motivado para dejar su empleo como arista callejero: “Me salí porque ella me comenzó a mantener. Dime si no es amor… Voy a salir y le voy a pagar”, contó.

Al final de la velada, ambos participantes se durmieron en la misma cama, pero Mateus se mantuvo alejado de su compañera.