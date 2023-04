¿La banda más importante de Colombia? Saluden a Morat

No tengo memoria de alguna banda colombiana que pueda contar la historia de tantos conciertos agotados, dentro y fuera del país. Hace algunos años en medio de burlas, contagiadas de arribismo y críticas sin fundamento a su música, estos cuatro bogotanos comenzaron a girar por Europa para regresar tiempo después y demostrarle a millones de colombianos que estaban por convertirse en la banda más exitosa que alguna vez haya tenido el país.

Luego de que Morat fuera anunciado en el cartel de la más reciente edición del Festival Estéreo Picnic, la conversación llegó rápidamente a una tormenta de críticas. ¿Por qué una banda como Morat estaba ocupando un espacio en el cartel? ¿Por qué no traer nombres “más importantes” para la talla del festival? ¿Para qué una presentación de ellos en medio del festival?

También existieron comentarios tipo “el momento perfecto para ir al baño, o comer en medio del festival es durante su presentación” y “la única opción de verlos sería quedar en primera fila para el show de Billie Eilish”. Y así, mensajes y comentarios rodaban por las redes, pero hubo uno que me llamó mucho la atención y quiero ahondar en él: ¿por qué le dejaron a Morat el escenario principal y la hora perfecta?

La respuesta era clara, y la tenían ellos: el show de Morat es un performance que ninguna otra agrupación nacional se ha imaginado. Se trató de algo así como la graduación con honores del estudiante que recibió críticas durante sus primeros años de clase, ese que no se hacía en la primera fila, que aguantaba en medio de las burlas y que su respuesta fue simplemente llevarse todos los premios.

Su show en el FEP, comenzó con pirotecnia que les daba la bienvenida al escenario y sirvió como el primer acercamiento a su público; luego, a medida que se suman canciones, las luces y los láseres transportaron a la gente a un rave electrónico que rayaba la psicodelia, y al final más de 150 drones volando y haciendo figuras geométricas en el cielo bogotano que se unieron formando la M de su nombre y haciendo estallar, de nuevo, una pirotecnia que, igual que el público del escenario principal, explotó de alegría y admiración por los cuatro rolos subidos en la tarima.

Antes de que salieran a escena, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en el camerino y preguntarles qué tenían preparado para un show que, por muchas razones, no era un show cualquiera. Estaban en su ciudad, con su familia, rodeados de amigos con los que muchas veces estuvieron en el mismo lugar como espectadores… Definitivamente no era una noche más.

Me di cuenta que no era coincidencia, su último show en Colombia había sido meses antes en Medellín, la ciudad capital del reggaetón, la misma en la que Paul McCartney tuvo que cancelar por no vender suficientes entradas, donde Morat junto a Juanes, llenaron dos estadios; tuve la linda oportunidad de estar ahí presente, como periodista y espectador, ¿qué les puedo decir? Un show impecable, pero para Bogotá, su ciudad, tenían preparado algo muchísimo mejor.

Se lo debían como banda y como bogotanos, era la noche y el escenario perfecto para demostrar su afinidad entre ellos y con el público. Querían mostrar que se conocen, que hacen música desde el colegio mientras se divierten y obviamente, también querían demostrar que Morat es un proyecto diseñado para triunfar y de paso “cerrar la boca” de muchos. Así lo hicieron.

En mi opinión, en la historia del festival nunca hubo un artista o agrupación nacional con tal magnitud de producción para su show —ni siquiera en el 2022 cuando J. Balvin fue headliner con una presentación que lastimosamente quedará para el olvido, o para el recuerdo como una de las más flojas del FEP— como la que presentó Morat la noche del domingo en Briceño.

Pero, ¿realmente los asistentes al Estéreo Picnic sabían lo importante que es Morat y su show para la música Colombiana? Claramente y según las primeras reacciones, no tenían la más mínima idea de lo que es hacer 5 arenas en Bogotá y luego ir a México, la plaza más difícil de Latinoamérica y confirmar más de 10 sold out seguidos.

Seguro hace varias décadas, las bandas de rock colombianas eran protagonistas en el mundo, en un momento para la música donde los artistas competían como si se tratara de un mundial de fútbol, cada país tenía sus mejores jugadores para que los representaran ante el mundo. Todos apostaban por esas agrupaciones, el afán por mostrar nuestros sonidos nos convirtió en seguidores ciegos de cualquier artista nacional que tocara una tarima fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, Morat no encontró en esa fórmula la base de su éxito, en silencio comenzaron a girar por el mundo, sin la presión de cargar una bandera que les fuera entregada para que la izaran en cada uno de sus shows. Aún así lo hicieron, se convirtieron en un símbolo patrio que todos en algún momento tendrán que reconocer.

De eso se encargaron ellos cuatro, que están metidos de cabeza desde la producción hasta el más mínimo arreglo de sus canciones y sus shows, de aclararle al público colombiano —que muchas veces raya en el tradicionalismo o, que por el otro extremo, quiere festivales únicamente con las bandas más alternativas de la música emergente checoslovaca— que son en este momento, una de las agrupaciones más importantes de la historia de Colombia y que con su influencia en el exterior son la puerta para muchos más proyectos nacionales.

Ahora, ¿dónde quedaron todos los "haters” de la banda bogotana después del Festival Estéreo Picnic? Al parecer ya no existen más.

Hablemos con la verdad, son todo lo que pedimos a gritos en redes sociales: una banda con calidad musical, sin escándalos, que tengan una voz frente a problemáticas sociales de nuestro país y que dejen en alto el nombre de Colombia. ¿No estamos acaso frente a la mejor banda que haya tenido el país?, para Morat, aplausos de pie.