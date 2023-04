¿Luisa Fernanda W se arrepiente del tatuaje en honor a Legarda? Esto dijo

Luisa Fernanda W, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más reconocidas a nivel nacional. Sus más de 18.5 millones de seguidores en su perfil de Instagram, lo confirman, quienes han seguido su camino y crecimiento desde sus inicios.

No dejes de leer: Luisa Fernanda W reveló los difíciles momentos que vivió tras la partida de Legarda

La influencer, quien es experta en tutoriales de maquillaje y en armar creativos looks para diferentes ocasiones, la han convertido en un referente para las mujeres que día a día desean expresar su belleza al mundo.

Y es que no solo la colombiana brilla con sus pintas, sus tatuajes también han jugado un papel muy importante en su imagen. Justamente, durante las últimas horas, Luisa compartió un video en sus redes sociales, en el que habla de sus tatuajes y también, de los que se ha arrepentido.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W contó su secreto para bajar de peso en solo 15 días

“Ojalá yo hubiese escuchado a mis padres cuando me decían ‘Luisa, no te tatúes’, porque sí, me he arrepentido de algunos tatuajes que me hice y que hoy día ya no me representan para nada”, inició la grabación.

Además, también comentó que tiene aproximadamente 30 tatuajes en todo su cuerpo, que en su mayoría son pequeños y tienen diferentes significados. Resaltando que es una decisión que se debe tomar con toda la madurez.

Lee también: Luisa W se dedicará al canto y dio su primera muestra de talento ¿Qué tal lo hizo?

“Yo pienso que los seres humanos somos super cambiantes y tenemos una cantidad de evoluciones y de cambios todos los días y probablemente hoy te quieres ver de una forma, pero mañana cuando estás más maduro, cuando has vivido otros procesos, ya te quieres ver de otra manera”, continuó.

Luisa, también comentó que en este momento no se haría más tatuajes y asume, que muchos de los que ya tiene, fueron una mala decisión.

“Yo pienso que antes de tatuarte deberías pensarlo muy bien y más la zona en que te vas a tatuar y también con quien te vas a tatuar. En este punto de mi vida simplemente me toca aceptar y asumir lo que para mí fue una mala decisión, en este momento de mi vida no me haría más”, agregó.

Mira también: ¿Luisa Fernanda W sin cirugías? Así se veía antes de sus procedimientos estéticos

Aunque del tatuaje que tiene en honor a Legarda, no dijo nada, la creadora de contenido si mencionó de algunos de los que se arrepiente y que desearía borrarlos como el ojo que tiene en un brazo.

“Ese tatuaje del ojo no tiene ningún significado para mí, siento que me lo hice en un momento de locura, me dejé llevar por la situación, yo me lo veo y me da como hasta rabia, pero ya acepté mi mala decisión, ya convivo con él, somos amigos, pero estoy también contemplando borrármelo, pero tengo que averiguar primero cómo, cuándo, dónde, con quién, eso también es una decisión que tengo que tomar bien tomada”, dijo Luisa.