Bad Bunny fue retado a interpretar canciones de Harry Styles y Ariana Grande ¿desafinó?

Una de las estrellas internacionales más destacadas de la industria musical, sin lugar a dudas es Bad Bunny, quien ha alcanzado la cima en su carrera musical tras lograr ‘sold out’ en todos sus conciertos durante su reciente gira World's Hottest Tour.

No dejes de leer: Colaboraciones de Bad Bunny que nunca imaginamos y que no sabíamos que necesitábamos

Ha sido tan grande su éxito, que el artista ha estado como invitado en reconocidos programas de televisión como ‘The Tonight Show Starring’, de Jimmy Fallon y ‘The Late Late Show’ con el presentador James Corden.

En la última edición del segmento de ‘Carpool Karaoke’, el intérprete estuvo hablando sobre varios detalles de su vida profesional, como su presentación en la ceremonia de los Grammys, sus gustos musicales entre otros temas.

Te puede interesar: Bad Bunny y Kendall Jenner fueron pillados saliendo del after party de los Oscar 2023

Uno de los temas que el cantante comentó, fue justamente el significado de su nombre artístico y el origen del mismo, pues en español traduce ‘conejo malo’.

“El primer concepto de artista que yo quería ser era como aquel que no revela su identidad, quería usar una máscara de conejo y no quería ser tan famoso pero luego las cosas pasaron y me fui dejando llevar. Un conejo malo, sin importar lo malo que sea, siempre se verá lindo. Soy un buen chico”, mencionó.

Mira también: ¿Bad Bunny es el Frank Sinatra del Siglo XXI? Esto es lo que opina un distinguido crítico musical

Además, contó una anécdota muy divertida pero un poco preocupante que muy pocos sabían y de la que el artista, asegura aprendió una gran lección.

“Faltaban ocho minutos para la ceremonia y tú no habías llegado”, le dijo Corden a Bad Bunny y este le respondió: “Estaba nervioso, ansioso, tenía el show de apertura. El ensayo fue a las 9:00 de la mañana y los Grammy eran a las 5:00 de la tarde, ¿qué iba a hacer en todo el día?, pensé que tenía tiempo de ir a mi casa, hacer ejercicio, tomarme una ducha y regresar, pero creo que aprendí una gran lección”, agregó.

No dejes de leer: Bad Bunny asistió a juego de los Lakers con el pantalón rotó en la entrepierna y rostro cubierto

En el espacio audiovisual, el puertoriqueño se le midió a interpretar canciones de Harry Styles y Ariana Grande, ‘As It Was’ y ‘Break Free’, respectivamente. Logrando superar las expectativas y llevándose muy buenos comentarios gracias a su actitud.