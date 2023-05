Netflix toma drástica decisión y cancela la tercera temporada de ‘Rebelde’

Netflix se ha convertido en un grande de las series y las películas vía streaming, pues sus producciones originales se han destacado por su creatividad e innovación entre los productos que hoy en día se conocen.

Rebelde es una de las producciones más queridas, sobre todo en Latinoamérica, pues la historia de los jóvenes mexicanos marcó generaciones con sus personalidades y diferentes momentos que se vivieron allí.

Además, el nombre revolucionó las pantallas en ese entonces y desde luego con el pasar de los años las personas la siguen recordando y guardando mucho cariño.

La productora, Netflix, decidió sacarle provechó a la serie y crear un reboot de esta historia, aunque trajeron nuevas caras, muchos usuarios quedaron contentos con los capítulos.

Tanto que se animaron a crear no solo una temporada, fueron dos y por los comentarios de los espectadores la serie parecía todo un éxito, razón por la que se esperaba con ansias una tercera entrega.

Sin embargo, hace poco se conoció que la serie se quedará ahí, pues según Sergio Mayer, actor que interpretó a Esteban en la serie, no los productores les confirmaron la terminación del proyecto.

"Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay’. Por qué no tengo idea (...) definitivamente no fue mi decisión", fueron las palabras del actor.

Los comentarios tras la inesperada noticia causaron cientos de reacciones entre los fanáticos de la serie.

“No era la mejor, pero a mi si me gustaba”, “ay, no, a muchos no les gustó, pero a mí sí”, “que lastima”, “bueno, seguro no les dio los números que necesitaban y ya”, “bueno, no fue tan buena, pero los actores sí”, escribieron algunos usuarios.