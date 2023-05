Manuela Gómez se arrepiente de haberse hecho la n4lg@ tan grande; “me la dañé”

Manuela Gómez, la recordada ‘Protagonista de Nuestra Tele’ es una de las figuras de la farándula colombiana que más ha dado de que hablar, sobre todo por su enemistad con Yina Calderón que se dio conoció a través de las redes sociales.

La colombiana se dio a conocer durante el famoso concurso de RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en donde saltó al ojo publico por su personalidad y belleza.

La colombiana se convirtió en el amor platónico de muchos y desde entonces, a pesar de mantenerse alejada de la televisión, ella es muy constante en sus redes sociales, sobre todo en Instagram.

Manuela suele compartir algunos de los momentos más especiales de su vida, viajes, momentos con amigos y familia o información sobre su empresa o proyectos personales.

Sin embargo, en cuanto a detalles de su vida personal no suele dar muchos detalles, por lo que sus seguidores no pierden oportunidad para preguntarle sobre eso.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un usuario aprovechó para preguntarle por qué no se deja ver en bikini completamente y si no le gustaba su cuerpo.

Cabe mencionar que la colombiana se ha realizado algunos retoques estéticos, su cola, su abdomen y sus dientes son algunos de ellos.

Manuela no le dio vueltas a la pregunta y respondió con lujo de detalle y muy contundente:

“No me gusta porque también he cometido errores con cirujanos, me dejaron el abdomen demasiado feo, con mucha fibrosis, la nalga, mejor dicho, esa nalga a mi no me gusta, es una nalga demasiado grande, no la pedí así (…) me toca aguantarme porque sino me toca hacerme una rajada para cortar la piel, para ponerla más pequeña”, dilo la paisa.

Por otra parte, aprovechó para enviar un mensaje de amor propio asegurando que uno debía amarse tal cual es, “ya es tarde, me dañé la nalga, me dañé el abdomen, los dientes, qué más, qué más falta”, dijo la colombiana.