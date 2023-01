Yina Calderón no se aguantó y respondió a seguidor que la comparó con Marcela Reyes

Yina Calderón se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido más controversiales del medio, no solo por incursionar empresaria al lanzar su marca de fajas, así como en la industria musical como DJ de guaracha, sino también por todo lo que ha desarrollado en torno a su actitud y personalidad, más aún si de opinar sobre otros influencers se trata, pues ha sido enfática en que no tendrá pelos en la lengua para mencionar lo que piensa de cada uno de ellos.

Estando envuelta en distintas polémicas tras mostrar su postura sobre temas como el cuerpo de Andrea Valdiri, como la percepción que tiene hacia personajes del medio como Yeferson Cossio, La Liendra, Paola Jara o Epa Colombia.

Por esto es que siempre se ha mantenido bajo los reflectores de los internautas, pues cada vez que utiliza sus redes para mencionar alguna figura pública, acaba creado todo un lio mediático por el que ya varios famosos le han reclamado, como Manuela Gómez, su enemiga eterna, quien ha sido enfática en decir que todo lo que hace Yina es basado en colgarse de fama ajena.

Tal fue el caso recientemente, aunque un poco diferente, pues en esta ocasión no se dirigía a ninguna celebridad, sino a uno de sus seguidores, respondiendo contundentemente tras este compararla con Marcela Reyes, algo que enojó a Calderón.

Seguidor le dijo que quería ser como Marcela Reyes, y Yina estalló

Fue gracias a una publicación de Instagram en la que se puede ver a Yina luciendo un vestuario negro y plateado lleno de púas e incrustaciones brillantes, además de mallas y unas botas largas hasta la rodilla color blanco.

Esto con motivo de anunciar una de sus presentaciones en el pueblo de ‘Maní’, en el Casanare, lugar en el que haría sus mezclas de guaracha dándo un show al público.

Sin embargo, lo que causó revuelo entre los internautas fue que aparentemente el estilo que estaba llevando Yina en las fotografías era muy similar al que usa en sus presentaciones la otra DJ de guaracha, Marcela Reyes, por lo que muchos no dudaron en compararla, ya que además de tocar el mismo género, estaba también usando sus mismos vestuarios.

“Se quiere parecer a Marcela Reyes”, le cuestionó uno de los usuarios en su publicación, a lo que ella no dudó en responder.

“Mira y por única vez. Marce y yo somos muy amigas, me cae súper bien, pero somos muy diferentes. Ella en su estilo y yo en el mío. Entonces linda: deja de comparar que entre mujeres debemos apoyarnos, no tratar de joder a la otra”, le contestó Yina.

Causando un inmenso revuelo en redes pues otros seguidores le cuestionaban que no tendría mucho sentido su afirmación, ya que a pesar de predicar que entre mujeres deben apoyarse y no joderse, esto no se parece mucho a lo que hace Yina en su cotidianidad, pues uno de los principales contenidos es criticar sin pelos en la lengua a otras colegas del medio.