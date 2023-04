Marcela Reyes contó si le pagaron por participar en ‘Survivor'; ¿cuánto fue la cifra?

Marcela Reyes, la reconocida Dj de guaracha en Colombia, con frecuencia enciende las redes sociales y por ahí derecho, a sus seguidores también. Y es que la quindiana, con frecuencia logra subir la temperatura, al compartir sugestivos videos y fotografías, que rápidamente conquistan los corazones de sus fans.

La mujer que es una reconocida Dj de Colombia, ha dado mucho de qué hablar durante estos días, pues recientemente, la celebridad contó a través de sus redes sociales si recibió dinero por haber participado en el reality ‘Survivor: La isla de los famosos’.

Cabe resaltar que la colombiana, tomó gran fuerza en la pantalla chica, tras participar en el reality de supervivencia del Canal RCN, en el que junto a otras reconocidas celebridades del mundo del entretenimiento, cada día se le medían a las duras pruebas.

A pesar de ser una de las primeras famosas en salir de la competencia, su participación se podría calificar como corta, pero sustanciosa, pues dio mucho de qué hablar mientras convivió con sus demás compañeros.

Justamente, a raíz de su corta participación en el programa televisivo, muchos de sus fanáticos quedaron con varias dudas con respecto a su proceso y secretos que aún no han sido revelados por fuera de esta competencia.

Pues bien, a través de la sección de Stories en su cuenta de Instagram, la mujer abrió la dinámica del cajoncito de preguntas, con el fin de hablar con sus seguidores y crear cercanía con los mismos.

Es por esta razón, que muchos aprovecharon para realizar varias preguntas que tenían que ver con el reality, una de ellas fue justamente sobre si a ella le pagaban dinero solo por su participación.

A lo que ella no dudó en responder y decir que sí le habían pagado por su participación en el reality. Sin embargo, comentó que no solo fue por el dinero, sino por vivir la experiencia de estar en un programa de esta magnitud. También aclaró, que no volvería a participar en un formato como este.

Pese a que no reveló en ningún momento la suma, en redes sociales aseguran que podría estar superando los 4O millones de pesos.