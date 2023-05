Fanático se tatúa la cara de WestCOL y en redes le caen encima: “Ni se parece a su ídolo”

Durante las últimas horas el streamer, un fanatico de WestCOL generó controversia en las redes sociales por una fotografía que generó toda clase de reacciones entre los seguidores y detractores del creador de contenido.

Resulta que un fiel fanático del streamer paisa, apodado en redes sociales como ‘EL Necio COL’, transmitió en vivo a través de su canal de Twitch, el momento en el que en medio de lágrimas, abraza a su mamá y le muestra el tatuaje que se hizo en honor a WestCOL.

Paso seguido, le envió unas sentidas palabras al antioqueño, pues aseguró que él había sido su inspiración y motivación para empezar en el mundo del streaming. A pesar que en un principio no recibió el apoyo de su madre, comentó que él no trabajó incansablemente para no abandonar sus sueños.

En la búsqueda de esos sueños, el joven afirmó que nadie de su familia lo apoyaba, pues cuando se enteraron que vendería su moto para invertir en herramientas para ser creador de contenido digital, “pegaron el grito en el cielo” y no lo apoyaron en su decisión.

¿Cuál fue la reacción de WestCOL?

Como era de esperarse y muy fiel a su estilo, el stramer paisa, reaccionó al video de su seguidor con una transmisión a través de su canal. En esta, comentó que se había ganado su respeto por la valiente decisión que había tomado.

Además, aseguró que cuando tuvieran la oportunidad de conocerse físicamente, le iba a regalar el autógrafo en su brazo, para que completara su tatuaje.

Los internautas no dudaron en reaccionar y comentar la drástica decisión tomada por el joven: “Ni se parece a su ídolo”, “Llegara muy lejos”,“Lo hizo mas bonito”, “¿a quien se debe parecer? jajaja”, “Se tendrá que mochar ese brazo”, “Eres grande”, fueron algunos de los comentarios en el post.