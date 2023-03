“La cagu* re duro”: Westcol se disculpó por comentarios homofóbicos

Westcol ha estado en el ojo del huracán luego de que se difundiera un comentario que hizo sobre los hombres homosexuales y que generó rechazo por parte de los internautas.

El creador de contenido fue señalado de incitar el “odio y la violencia” contra la comunidad LGBTIQ+, por lo que varias personalidades de las redes sociales como Daiky Gamboa y Aida Victoria Merlano se pronunciaron.

En medio de la controversia, la marca Doritos eliminó las publicaciones que tenían con su imagen y revelaron que no trabajarían con él en futuras campañas.

Mira también: Reconocida marca le quitó patrocinio a Westcol por comentarios homofóbicos

Por lo que, ante las críticas, Westcol publicó un video disculpándose y explicando que había cometido un error por hacer este tipo de comentarios de “humor”.

Vale la pena recordar que, en un fragmento de su transmisión, el influencer bromeó sobre Ibagué y señaló que atacaría “a balín” si un hombre se le acercaba. Por tal, Westcol explicó que solo habían hecho público un fragmento del comentario.

Disculpas públicas

El streamer reveló que la decisión de hacer un video de disculpas fue para que sus seguidores también entendieran que hay temas delicados.

“ Sé que ustedes piensan muy parecido a mí y sé que ustedes me defienden, yo quiero explicarles el por qué le estoy pidiendo perdón”, indicó.

Westcol le dio un ejemplo a sus seguidores con la historia de un niño que intenta salir del closet con su familia y círculo cercano, sin embargo, no sabe cómo hacerlo.

“Me escribieron familiares, amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que hicieron entender un punto de vista que yo no entendía”, detalló.

Te puede interesar: Westcol es blanco de insultos por fuertes declaraciones en Twitch: “Ibagué es una m3rd4”

“Tras de eso llega un gran huevón y se tira un chiste que él no sabe que de prono es un chiste y boom lo termina más de tirar al fondo”, reflexionó.

El creador de contenido resaltó que muchas personas “están intentando salir del closet, muchos ni siquiera pueden hablar con su familia (…) y llego yo con esta huevonada”.

Una invitación a sus seguidores

Westcol sostuvo que pueden tocarse muchos temas, pero con respeto. “En serio la cagué re duro y la idea es que tomemos conciencia de esto, a lo bien y que vean que lo entendí, estoy arrepentido”, afirmó.

El influencer indicó que creció en un entorno donde no le enseñaron a abordar temas sensibles. “Yo soy un pelaito que tiene 22 años, no me den tanta importancia (…). Bueno, ahí aprendimos algo”, finalizó.