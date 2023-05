La Jesuu explicó por qué Yina Calderón "las perdió" con ella e hizo referencia al consumo

Todo un rifirrafe se ha creado entre las creadoras de contenido digital Yina Calderón y La Jesuu, quienes no han parado de ser noticia tras su más reciente encuentro en el cumpleaños de la Dj Marcela Reyes.

Durante esta celebración, Calderón se le acercó a LaJesuu, para tratar de hablar con ella y pedirle disculpas por unas declaraciones suyas en días pasados. Sin embargo, en su intentó recibió un no rotundo como respuesta.

“Me le acerqué a LaJesuu a pedirle una disculpa pues por si algún día de pronto la traté mal o la hice sentir mal, pues yo también soy un ser humano que cuando me equivoco pido disculpas, me cuesta, pero pido disculpas. Pero no, ella no aceptó mis disculpas, dijo que negativo, n-o. Además, que ella estaba, no, yo digo que ella estaba como llevada (…) ella estaba en su mundo, entonces creo que no captaba muy bien lo que yo le decía, pero bueno, no importa, lo que pasó”, dijo la boyacense en su momento.

Pues bien, luego de unos días de este fallido encuentro la caleña, decidió crear un video en el que expresaba su versión del famoso encuentro y en el que además, aseguró que toda historia tenía una segunda versión.

Respuesta de LaJesuu a Yina Calderón

A través de un video compartido en su perfil de Facebook, la colombiana dijo que no le había aceptado las disculpas a su colega, por un tema personal, pues aseguró que simplemente era su estrategia para provocarla.

“Únicamente le dije: ‘yo no tengo nada que ver con usted. Si usted está acostumbrada a hablarle feo a la gente en redes sociales y en persona es como si nada, si esa es su estrategia, conmigo perdió’. Desafortunadamente un desprecio vale más que mil palabras”, dijo.

‘LaJesuu’ aseguró que consume cannabis

Además, aprovechó la grabación para aclarar que ella no estaba bajo los efectos del alcohol ni nada por el estilo, pues dio a entender que ella pecaba diferente a los demás y cuando lo hacía, prefería irse a un lugar apartado de la gente.

“No se sientan con el derecho de juzgar simplemente porque uno peca de una forma diferente a la de ustedes. Dejen de ser tan fingidas que aquí todas hacemos de nuestra privacidad lo que nos da la gana. Yo simplemente soy una colombiana más que con su privacidad hace lo que le da la gana porque no le hace daño a absolutamente nadie”, dijo.