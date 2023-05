¿Es su ‘arrocito en bajo’? Aida Victoria dio detalles de su relación con Andy Rivera

Aida Victoria Merlano estuvo en el ojo del huracán luego de que saliera un video suyo junto a Andy Rivera cantando e intercambiando miradas cómplices.

Los internautas no dudaron en comentar que entre los dos habría nacido un romance, sin embargo, luego se conoció que la barranquillera era la protagonista del video ‘Dudas de Mí’.

Los internautas señalaron que había “traicionado” su amistad con Lina Tejeiro, quien mantuvo un romance con el artista.

Asimismo, la creadora de contenido Karen Sevillano publicó un extenso video en el que le ‘tiró’ a Merlano y esta no tardó en responder.

Mira también: Aida Victoria reveló por qué sus relaciones no le duran y siempre terminan fracasando

Las creadoras de contenido protagonizaron un intercambio de indirectas en redes sociales, en la que más de un internauta se vio envuelto indicando quién había “quemado” a quien.

A pesar de que Merlano sostuvo que no es amiga de Tejeiro no reveló detalles de si hubo “química” con el pereirano.

Por ello, en una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario quiso saber si Merlano y Rivera mantienen una relación amorosa.

¿Están juntos?

La creadora de contenido vio la pregunta y no contuvo la risa e indicó que era una de las más fáciles pues no tienen nada.

“Obviamente sé que no me van a creer. Les juro por mi vida que no estoy en ninguna relación con Andy, ni con otro ser humano, ni me estoy comiendo los confites con nadie”, detalló.

Te puede interesar: Aida Victoria responde a Karen Sevillano: le dijo “loca desquiciada" y se prende la pelea

Merlano aprovechó para hacer alarde de su humor característico y preguntó por candidatos: “Estoy a la espera de mi esposo, matricúlate aquí”, dijo. Asimismo, se pronunció sobre amores pasados y recordó a uno que le había dejado una enseñanza.

La barranquillera indicó que ninguno le había aportado económicamente: “solo me han aportado deudas, entonces vámonos con los aportes personales, yo creería que Jorge mi primer novio, fue el que me enseñó a hacer el amor”.

Merlano aclaró la duda de si había tenido intimidad de una forma curiosa, “con una, pero eso es como todo en la vida. Son etapas que uno quema. ¿Ustedes chiquitos nunca comieron tierra?”.