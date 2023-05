Cintia Cossio respondió a quienes ‘le dan palo’ por operarse la nariz

Cintia Cossio ha estado bajo la lupa de los internautas desde hace unas semanas, luego de que se conociera que se había sometido a una rinoplastia.

La creadora de contenido despertó la curiosidad de sus seguidores sobre la razón por la que decidió ingresar al quirófano y se refirió ‘sin tapujos’ sobre las críticas que ha recibido.

Cossio explicó que la razón había sido médica, pero que también había tomado la decisión de realizarse un ‘retoquito’. “La principal razón era pues los cornetes, que yo no respiraba bien, que yo no tenía olfato”, detalló.

La creadora de contenido indicó que este era un tema que le preocupaba desde hace un tiempo.

“De hecho, yo todos estos años se lo expresé a ustedes por Instagram, pero que tampoco iba a ser hipócrita, obviamente si yo me voy a abrir las ñatas, obviamente voy a hacerle una mejoría estética”, agregó.

Cintia indicó que quería que el resultado de su nariz sea natural y no tan respingado: “Yo fui muy sincera con el doc, le dije que obviamente quería una mejoría, pero que no se me viera (hacia arriba)”.

Contundente respuesta

La antioqueña se pronunció sobre las críticas que ha recibido en redes sociales y dejó claro que al ser su cuerpo no debe consultar los ‘retoquitos’ que se haga.

“No sé cómo voy a quedar, obviamente yo no tengo que decirles mentiras a ustedes porque es mi cuerpo, es mi dinero, son mis decisiones”.

“El día que yo me quiera hacer algo por estética me lo hago y ya. Eso no me hace ni mejor, ni peor persona, pero sí la verdad, la nariz, la principal razón fue respirar por fin”, puntualizó.

Cossio sostuvo que hay medios de comunicación y personas que han comentado sobre la apariencia de su nariz cuando todavía no ha revelado los resultados.

“Ni siquiera yo sé los resultados. Hoy estoy ajustando 15 días de operada de la nariz, obviamente yo ni siquiera le he mostrado a nadie”.

La creadora de contenido indicó que en un poco más de un mes les mostrará a sus seguidores el resultado de su nariz, cuando la inflamación disminuya.

Vale la pena resaltar que la creadora de contenido se ha referido con anterioridad que a la fecha solo se ha operado el busto.