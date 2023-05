A Lina Tejeiro se le despertó su instinto maternal ¿quiere hijos?

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las favoritas de los colombianos por su larga trayectoria y talento en diferentes producciones nacionales en donde ha demostrado el talento que tiene para interpretar con naturalidad sus personajes.

Cabe mencionar que la colombiana inició su carrera desde muy joven, pues muchos la conocimos en el famoso programa de Caracol ‘Padres e Hijos’ en donde interpretó a ‘Samy’ cautivando a los cientos de espectadores en ese entonces.

Sin embargo, su personaje solo sirvió para impulsar su carrera y abrirle más puertas en diferentes proyectos.

Desde entonces la hemos podido ver en diferentes producciones como ‘La Ley del Corazón’ o ‘Chichipatos’ donde ha mostrado todo su talento y por supuesto su belleza.

Además, la colombiana suele ser muy activa en redes sociales, sobre todo, en su cuenta de Instagram en donde suele compartir fotos y videos de sus pasatiempos, viajes, momentos en familia y amigos, y por supuesto sus proyectos laborales.

Lina se ha caracterizado por interactuar constantemente con sus seguidores, tal como lo hizo en las últimas horas.

La colombiana realizó un inesperado ‘live’, pues aseguró que iba en camino hacia el médico para una revisión de su más reciente cirugía de extracción de biopolímeros y sin querer le dio ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram.

Por esta razón realizó el e vivo e interactuó con sus seguidores respondiendo varias preguntas de ellos sobre su vida privada.

Una de las preguntas que más destacó fue si quería tener hijos, su respuesta se viralizó en dicha red social recibiendo cientos de comentarios.

“Siempre he dicho que no (…) a mi si me gustan los niños (…) siendo que es una responsabilidad demasiado grande (…) lo más lindo de la raji es que ella no romantiza para nada la maternidad (…) por ahora estoy disfrutando mucho el ser una tía y ver la maternidad de este lado, pero sí, no voy a negar que si me ha despertado una curiosidad (…)”, dijo la colombiana.

“La experiencia más maravillosa, pero también la responsabilidad más grande”, “tener hijos es lindo y una bendición, pero en ocasiones es caótico”, “seguramente serás una gran mamá, si Dios te tiene para serlo así será”, escribieron algunos usuarios.