Goyo es criticada por llevar un gato encadenado a su show más reciente

La artista colombiana, Goyo, ha sido noticia durante los últimos días debido a varios temas que la han puesto en el radar de las personas. Uno de ellos, fue justamente su participación como artista invitada para abrir el concierto de Alicia Keys en Bogotá.

Otro de los hechos que han sido noticia, fue el anuncio de su participación uno de los shows que tendrá el regreso de la exclusiva pasarela de Victoria’s Secret, que en su regreso, tendrá pasarelas en varios países del mundo.

Pues bien, ahora la intérprete colombiana es noticia debido a una polémica que surgió en uno de sus más recientes shows musicales. Y no precisamente porque hubiera pasado algo con su voz o imagen, esta vez fue por un controversial invitado en su show.

El gato encadenado que acompañó a Goyo en tarima

La mujer dividió opiniones en redes sociales por su presentación musical durante una gala de premios realizada en las últimas horas en la ciudad de Bogotá. Pues muchos aseguran que su presentación musical estuvo cargada de maltrato animal.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, se logra ver a la artista sentada, mientras que sostiene de su mano una cadena atada a un gato negro. El felino estuvo acompañando a la artista durante los primeros segundos sobre la tarima.

Sin embargo, los asistentes al espectáculo, mencionaron que el gato no lució muy bien durante el show, pues en ocasiones se veía asustado en el escenario.

“Qué cosa tan horrible”, “eso nunca debió pasar y ojalá no lo repita”, “qué pecado”,“muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito”, “eso no se hace”, “qué imagen tan triste. A quién se le ocurre exponer a un animal a ese nivel de estrés”, “pobre gato”, “eso es maltrato, los animales no son entretenimiento”, “qué falta de conciencia”, “me parece aterrador”, “los animales no hacen parte de la decoración”, fueron algunos de los comentarios enrede sociales.

La dueña del gato se pronunció

En una de las publicaciones que se realizaron en redes sociales, hay una respuesta de la supuesta dueña de este gato. Con un comentario estructurado en varios puntos, explica las razones por las que decidió prestar el gato.

“Matías es un gato que creció en un contexto cultural, social y lleno de músicos a su alrededor donde siempre hay música. Quienes lo conocen saben lo tranquilo y parchado que es, yo respeto su animalidad y su especie”, dijo.

Además, completó su respuesta con los privilegios que tuvo su mascota durante su estadía en el teatro.

“El gato tuvo un camerino solo para él cerca al de Goyo, tan así que él mismo solito se fue al camerino de Goyo a compartir con todas y todos, tenía una correa, pero estaba suelto. Yo estuve cerca de él todo el tiempo”, mencionó.