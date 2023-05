Goyo rompió el silencio y respondió al escándalo por haber usado un gato durante su show

Goyo ha protagonizado las tendencias en las redes sociales durante las últimas horas, todo por cuenta de un gato, que hizo parte de su más reciente show musical en el marco de unos premios que se llevaron a cabo el pasado miércoles 17 de mayo en la ciudad de Bogotá.

No dejes de leer: Goyo es criticada por llevar un gato encadenado a su show más reciente

A pesar que el felino solo hizo parte del primer minuto de la presentación musical, la artista dividió opiniones entre los usuarios de las redes sociales en las que fueron difundidas ampliamente las imágenes en las que se logra ver el gato, en algunos momentos lucía asustado.

Pues bien, a raíz de todas las críticas que recibió la chocoana, decidió enviar un comunicado dirigido a la opinión pública en el que expresaba varios puntos sobre la participación del gato.

Lee también: Tostao no le teme a nada y reveló fotos con su nuevo amor: una amiga de ‘Goyo’, su exnovia

“He leído sus mensajes y he atendido su llamado desde mi corazón como siempre les hablo; claramente ofenderlos no era el objetivo ni mucho menos maltratar a un animalito”, inició la carta que fue publicada en su cuenta de Twitter.

“Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”, continuó.

No dejes de leer: ¿Goyo dejará a la agrupación ChocQuibTown? Les contamos los detalles

También mencionó que tenían permiso y consentimiento por parte de la dueña del gato, agregando que fue ella quien apareció con el gato al inicio y final.

“Por supuesto tuvimos el consentimiento de su dueña, por eso la presencia de ella en el escenario, incluso, es ella quien aparece cargándolo mientras ingresa y sale de la escena”, dijo.

Mira también: Abogada de Shakira se pronuncia por la polémica participación de sus hijos en ‘Acróstico'

La cantante también mencionó que no era justo el haber recibido tantos insultos y ofensas por parte de los internautas, pues aseguró que no tenían el derecho ni mucho menos, a amenazarla.

“A aquellos que me insultan y ofenden, nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletas y cadenas, re victimizándome (…) Leí varios mensajes en los que me mandaban a encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle, a los aeropuertos, etc”, mencionó.

Además, aprovechó para agradecer a las personas que siempre le demostraron su apoyo, cariño y que se tuvieron la molestia de hablar con ella: “A quiénes entendieron mi posición y o juzgaron el acto desde mi intención, les agradezco y aunque es difícil no juzgar, se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación, gracia de nuevo”, dijo.