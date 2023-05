Maluma llegó a una fiesta de la nada en Medellín y causó furor en todo el bar

El reconocido cantante colombiano, Maluma, fue captado saliendo de rumba en la ciudad de Medellín en una noche llena de diversión y buena música. A pesar de su apretada agenda y el éxito de su carrera musical, el artista encontró un momento para relajarse y disfrutar de la vida nocturna en su tierra natal.

Acompañado de un grupo de amigos, Maluma visitó uno de los lugares más populares de la ciudad, conocido por su ambiente fiestero y música 100% urbana. Con un look casual y desenfadado, el cantante llegó al lugar en medio de la emoción de los presentes, quienes rápidamente reconocieron a la estrella de la música.

Fue el mismo antioqueño quien compartió su experiencia a través de un video en TikTok, en el que parece desde el garaje de su casa contando la hazaña que va a realizar: "No sé por qué se me ocurrió, pero hoy sábado estoy en Medallo, en mi tierra, y voy a pasarla de pu*** madre, voy a ir a rumbear. Si me ven por ahí me saludan. Me voy a escuchar todos los temas de Maluma baby", mencionó.

Durante la noche, Maluma se dejó llevar por el ritmo de su misma música, compartiendo momentos de diversión con sus amigos y otros asistentes al lugar. La energía contagiosa del artista creó un ambiente de celebración en el establecimiento, donde sin duda no faltaron los bailes, risas y muestras de cariño por parte de sus seguidores.

A pesar de su fama internacional, Maluma siempre ha mantenido una conexión especial con su ciudad natal y no pierde la oportunidad de disfrutar de su vida social en Medellín cuando su agenda se lo permite. Esta salida de fiesta en su ciudad natal, demuestra una vez más que el artista sabe cómo combinar su trabajo arduo con momentos de diversión y esparcimiento.

Los fans de Juan Luis Londoño Arias, se alegraron al verlo disfrutar de una noche de fiesta en su ciudad, en el que por supuesto, compartieron videos y fotos del encuentro en las redes sociales, generando una gran expectativa y revuelo entre sus seguidores. Sin duda, este momento de desconexión para el cantante le permitió recargar energías y seguir inspirando a su público con su música.

Además, el paisa aprovechó para hacer un adelanto en exclusiva de lo que será su próximo sencillo musical. Desde luego para poder realizarlo, le pidió a todos los asistentes en el lugar que apagaran sus celulares para que no se filtrara ningún fragmento de este sencillo.

Aunque la rumba en Medellín haya terminado, la pasión y el cariño de los fans por Maluma continúa intacto. El cantante regresará pronto a los escenarios con su ‘Don Juan Tour’, para seguir conquistando corazones con su talento y carisma, recordándonos que la música es una fuente inagotable de alegría y diversión.