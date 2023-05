¿Se peleó con Westcol? Nicolás Arrieta aparece con golpes en su rostro

Si hay que hablar de creadores de contenido polémicos y que constantemente se están robando la atención en sus redes sociales, hay que mencionar a Westcol y Nicolás Arrieta, quienes gozan de una gran acogida en las plataformas digitales.

Ahora, ambos influencers son noticia debido a un fuerte escándalo que están protagonizando y todo por cuenta de un traspaso de una motocicleta que Nicolás le regaló a su colega, el también influencer, Westcol.

Todo empezó cuando ambas celebridades digitales se encontraban en los trámites para legalizar el traspaso del vehículo. Sin embargo, una de las dos partes no avanzó con el papeleo.

Muy fiel a su estilo, el creador de contenido paisa decidió compartir a través de su canal de Twitch, una de sus conversaciones con Arrieta: “Perrito ve y firmas y te la quedas. Es tuya con cariño, pero ayúdame con eso y ya, no seas así de creído” y “Si tienes amigos malos pregúntales por mí y a quien me conocen. Pa’ que sepas de pronto un poquito, yo no hablo de eso”, se lograba leer en el chat de esa conversación.

La polémica no terminó ahí, pues el antioqueño decidió referirse al respecto a través de su canal de Twitch: “No sé si de pronto es un sicario muy conocido en redes sociales o tiene genes de Pablo Escobar”, dijo.

El ex de Aida Victoria, aseguró que en su momento no vio necesario realizar el traspaso de la moto, pues creyó que había confianza entre ambos. Además, dijo que él no tenía ningún problema en comprar 200 motos si él lo quisiera.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales estallaron, generando opiniones divididas al respecto: "Bro, tú siempre has sido coherente con tus actos y con tus palabras, pero de buena de buena, sin fanatismos, estás haciendo las cosas mal, te rayaste re extrañamente, ni siquiera fuiste coherente hablando del tema”, “Arrieta, yo lo sigo desde hace mucho, pero esta vez te pasaste y tienes que pararrrr, todo el mundo entiende lo del traspaso, pero tú reacción tocó un límite mal. Para hacer el traspaso no necesitas de ese niño, lo puedes hacer tú, se llama: traspaso indeterminado. Espero puedas salir de esta mala etapa”, “Arrieta tienes que parar Wow”, “Westcol es un niño inmaduro que se la vive de views”, algunos de los comentarios más populares.