Maluma y Blessd fueron captados en cámara con sus “bebés”; ¿qué estaban haciendo?

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, sin lugar a dudas es uno de los artistas más relevantes del género urbano. Por años, se ha consolidado como el favorito de la industria, así lo confirman sus millones de visualizaciones en cada uno de los éxitos musicales que presenta a su público.

Sin embargo, no hay que desconocer a la nueva generación musical que viene trabajando arduamente para ganarse un espacio en esta industria que es tan competitiva. Entre los artistas de esta nueva era, se podría incluir al antioqueño, Blessd.

El intérprete de éxitos como ‘Medallo’, ‘Palabras sobran’, Ojitos rojos’ y ‘Tendencia global’, es uno de los actuales líderes en el género urbano. El trabajo que ha realizado en Colombia, le ha permitido impulsar su carrera a nivel global.

Pues bien, justamente los dos paisas fueron pillados por fanáticos en la ciudad de Medellín. En las imágenes que fueron difundidas en las redes sociales, se puede apreciar a los dos artistas en un túnel de Medellín.

Los dos “bebés” de Maluma y Blessd

Como era de esperarse, los dos artistas no estaban solos, pues estaban con “sus bebés”. Pero no hay que alarmarse, no se trata de sus parejas sentimentales, pues así son llamados dos de sus vehículos más consentidos.

Por el lado de Maluma, su más reciente adquisición, el Ferrari F8 Tributo, en tono morado, que ha sido la sensación en redes sociales y por el lado de Blessd, su camioneta de alto cilindraje, con el inconfundible color azul que ha caracterizado al artista.

Todo parece indicar, que estas grabaciones hacen parte de un nuevo video musical en el que los dos cantantes colaboraron nuevamente y que haría parte del próximo trabajo musical de ‘Don Juan’.

El sencillo, podría llevar como nombre ‘El reloj’ y desde ya, asegura ser todo un éxito musical de ambos artistas.