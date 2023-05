¡Fin de los rumores! Lina Tejeiro confesó el motivo de su separación con Juan Duque

En una reveladora entrevista conducida por Calle y Poché en su popular canal de YouTube, la reconocida actriz Lina Tejeiro abrió su corazón y abordó diversos temas personales que permitieron a sus millones de seguidores conocerla mejor y comprenderla en un nivel más profundo.

Durante el video, Lina decidió compartir detalles sobre su vida amorosa y los vacíos emocionales que siente que su crianza pudo haberle dejado. Reconoció que estos vacíos han sido la causa de muchas de las inseguridades que enfrenta actualmente.

Agregó que está trabajando en superar estas inseguridades y que han influido en relaciones largas pero dolorosas. Incluso mencionó su breve relación con el cantante Juan Duque.

¿Por que terminó su relación con Juan Duque?

Mencionó que, aunque muchos la consideren fugaz, fue una decisión consciente basada en su necesidad de trabajar en sí misma y comprender que no era el momento adecuado para una relación, a pesar de las expectativas y críticas externas.

Tejeiro también abordó temas que tocan su corazón, como sus experiencias con cirugías estéticas. Compartió su lucha personal y decidió ser abierta al respecto para ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo. Incluso reveló que la última vez que lloró fue durante su última visita a un quirófano. Con seguridad, la actriz expresó: "Lloré tanto que desde entonces no he vuelto a llorar".

Aunque la llanera reconoció que todavía tiene una etapa por cerrar en su vida y no sabe cuándo lo logrará, se encuentra enfocada en vivir el proceso, en cuidarse y amarse a sí misma. Reconoce que el amor propio, el cuidado personal y el ejercicio serán clave para su bienestar y para obtener lo que un día pagó por tener.

La entrevista de la hermosa colombiana en el podcast de Calle y Poché, ha permitido a sus seguidores conocerla en un nivel más profundo y apreciar su honestidad al compartir sus experiencias personales.

Su valentía al abordar estos temas íntimos y su búsqueda constante de crecimiento y superación inspiran a muchos de sus seguidores a enfrentar sus propias inseguridades y a amarse a sí mismos.