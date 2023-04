“No, no la respeto”, explosivas declaraciones de Juan Duque sobre Yina Calderón

Juan Duque, es un reconocido cantante y creador de contenido colombiano, quien ha ganado gran fuerza en el medio durante los últimos meses gracias al crecimiento que ha tenido en sus redes sociales.

Justamente, el artista estuvo como invitado al videopodcast de LOS40 Urban, en el que aprovechó el espacio para compartir varios temas sobre su vida y carrera profesional.

En el marco de la gira de medios que realizó en Bogotá para promocionar su nuevo sencillo musical titulado ‘María’, Juan reveló quién era su musa para esta canción, asegurando que se trata de un nuevo amor.

Fue durante el segmento de ‘¿Con cuáles artistas colaboraría?’, que el cantante respondió algo que generó curiosidad entre los espectadores, al momento que le nombraron a Yina Calderón.

¿Juan Duque colaboraría con Yina Calderón?

El antioqueño no dudó ni un segundo en responder a la pregunta que le hicieron. La respuesta fue un "no" rotundo, asegurando que nunca colaboraría con la Dj de guaracha, Yina Calderón.

“No, creo que no la respeto y yo quiero rodearme de gente que me respete”, mencionó el intérprete de ‘Hotline’.

Cabe resaltar que Yina, ha arremetido en diferentes oportunidades contra el ex de Lina Tejeiro, llegando a decir, que la relación con la actriz, solo fue por interés.