Así luce Pam Ferris, más conocida como Tronchatoro, a sus 75 años

‘Matilda’ es un clásico del cine infantil que marcó generaciones con la historia de una pequeña que sufría el maltrato de sus padres adoptivos hasta que entró a la escuela y conoció a la ‘Señorita Miel’, sin embargo, se veían sometidos a una malvada directora.

Tronchatoro fue uno de los personajes más comentados de la historia, una directora malvada y autoritaria que castigaba a los alumnos de maneras poco comunes.

Desde obligar a Bruce a comer un enorme pastel como castigo, hasta encerrar a los alumnos en un calabozo o lanzar por los aires a una pequeña de sus trenzas.

Sin duda, la película fue todo un éxito en muchos países a pesar de que al momento de su estreno no tuvo tanto impacto.

Luego de más de dos décadas de su estreno, a miles de personas que cautivadas por la película y sus personajes se les ha despertado la curiosidad por saber que pasó con aquellos personajes que se robaron su atención con su interpretación.

La protagonista, Mara Wilson, se alejó de la pantalla y se dedicó a escribir, hacer dolajes y actuar en teatro.

¿Qué pasó con Agatha Tronchatoro?

La famosa Pam Ferris, más conocida como ‘Agatha Tronchatoro’, impulsó su carrera actoral con este personaje, sin embargo, antes de esto ya traía consigo una larga trayectoria.

Después de su personaje, la actriz galesa participó en una que otra película como en Harry Potter y el prisionero de Askaban con el personaje de ‘Marge’, la tía odiosa de ‘Dudley Dursley’.

Sin embargo, decidió alearse de las cámaras y mantener su vida en privado, cabe mencionar que, no tuvo hijos y que está casada con el también actor Roger Frost.

“Yo estaba obsesionada con mi trabajo y es por eso que no me casé hasta los 38 años y la razón por la que no tuve hijos. Sin embargo, no tener hijos no es una tristeza en mi vida. Sé que no habría sido una mala madre, pero no hay que arrepentirse”, reveló en declaraciones reunidas por el portal IMDB.