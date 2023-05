Yina Calderón causa polémica al mostrar su cola en ropa interior mientras hace sentadillas

Yina Calderón se ha considerado ser muy transparente con todos sus seguidores compartiendo los efectos que ha causado en su cuerpo la presencia de los biopolímeros. Sin embargo, en diferentes oportunidades estas imágenes sensibles, han generado opiniones divididas entre su publico.

Este es justamente el caso, que protagonizó la empresaria durante la tarde de este martes 16 de mayo, en el que a través de su cuenta de Instagram, la Dj de guaracha, compartió un video. En este, la mujer se encuentra realizando sentadillas con la ayuda de dos mancuernas.

Pese a esto, lo que generó impresión entre los internautas, fue que la mujer se grabó en ropa íntima, dejando ver sus glúteos y las cicatrices que tiene en su retaguardia. El clip, lo acompañó con unas sentidas palabras describiendo cómo ha sido todo este proceso.

“Esto es muy complejo de contarlo, pero es una gran lección que me da la vida y qué tal vez mostrándolo puedo hacer que alguno de ustedes piensen antes de aplicarse algo extraño en sus glúteos o cualquier parte del cuerpo. He tenido 5 retiros de biopolímeros gracias a cirujanos como @dr.ricardourazan @doctorcarlosramos mi VIDA logró salvarse y retirar casi el 90 % de biopolímeros que tenía mi cuerpo”, se lee en el inicio del caption.

Tras este mensaje, la boyacense continuó explicando lo difícil que fue esta situación, al ver sus glúteos flácidos y pequeños. Por esta razón, decidió ingresar nuevamente al quirófano para someterse a un levantamiento de glúteos.

“El doctor @doctorcarlosramos me realizó la técnica abierta y me fue genial, pero claro mis glúteos quedaron pequeños y adicional con el tiempo flácidos, cosas normales después de tantos procedimientos de retiro por “vanidad” algo que nos mata a todas. Le pedí a @andresamarilesdr_ me colocara unas prótesis, el con mucho cariño me las puso y la cirugía fue un éxito, pasados los días 1 de las prótesis se infectó, pasa mucho en las cirugías de glúteos y tocó retirarla”, continuó.

Pese a esto, tuvo que retirarse una de las prótesis y quedarse solo con una: “Me quedé con 1 sola prótesis y estaba súper pero de unos días para acá el cuerpo ha venido rechazándola esto pasa porque mi músculo está muy débil debido a ese veneno llamado biopolímeros mi solución sacarla y punto”, dijo.

También aseguró, que la solución que tomó, es subir un poco de peso para que le pueden retirar grasa de su abdomen y así, inyectarla en sus glúteos: “Estoy tratando de engordar para que me saquen grasita y me rellenen el glúteo. Volvemos al quirófano pero muy consciente de que nadie, nadie más que YO tiene la CULPA por las malas decisiones. Pilas y que no les pase”, dijo.