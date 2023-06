Contundente: Andrea Valdiri pide que no se hable más de su hija y envía mensaje a Lowe

Andrea Valdiri, la famosa creadora de contenido, modelo y empresaria, se pronunció recientemente sobre un tema que está causando controversia en redes y medios de comunicación tras las declaraciones de su expareja Lowe León.

La barranquillera es una de las creadoras de contenido más queridas por los colombianos por su personalidad arrolladora, su talento en el baile y sobre todo por sus obras benéficas.

Sin embargo, a lo largo de su carrera ha estado envuelta en diferentes polémicas que la han puesto en el ojo del huracán, ya sea por su físico, sus relaciones amorosas o temas ligados a su contenido en redes sociales.

La bailarina suele ser muy activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde reúne más de nueve millones de seguidores que la siguen y apoyan en sus proyectos.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y Lowe León?

Pero hace algún tiempo, tras separarse de Lowe León, con quien tuvo una hija, hubo una polémica que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar.

En ese entonces, el cantante aseguró que las fechas de embarazo de Valdiri no concordaba con el tiempo que tuvieron de relación.

Sin embargo, cada uno tomó rumbos diferentes, la barranquillera tuvo a su hija Adhara y luego confirmó su nueva relación con Saruma.

Desde entonces, muchos han aplaudido la labor de su esposo al desempeñar el papel de papá para las hijas de su pareja.

Andrea le pide a Lowe que no hable más de Adhara en medios

Tras la polémica, el artista pidió una prueba de paternidad y luego de varios meses se conoció el resultado, como era de esperarse, la prueba salió positiva, es decir, él es el padre biológico de la pequeña.

A partir de ese momento y de que su caso se hizo público, el cantante se ha pronunciado en diferentes medios asegurando que quiere compartir con su hija y recuperar el tiempo, pero que no lo dejan.

Andrea estalla contra Lowe

La barranquillera “perdió la paciencia” luego de las declaraciones de su ex sobre su hija, por lo que decidió pronunciarse en sus historias de Instagram y enviarle un contundente mensaje al artista.

“Hay un tema machi que me está incomodando y no lo soporto (…) lo que quiero hablar es un temita que había quedado con abogados (…) que es mi hija Adharita, que tenemos unos acuerdos que debemos de cumplir, pero siento que el señor ha salido a hablar muchísimo en todos los medios últimamente y siempre habla de la niña, entonces siento que esa parte no se está respetando”, dijo al inicio de su video.