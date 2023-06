Aida Victoria Merlano se retiró el diseño de sonrisa; ¿cambió mucho?

Aida Victoria Merlano, la famosa y polémica creadora de contenido colombiana, es una de las mujeres más cotizadas, pero también más polémicas por dar de que hablar constantemente en redes, ya sea de su vida privada u opiniones frente a temas en tendencia.

La colombiana saltó al estrellato tras el escándalo político en el que se vio envuelta su madre, sin embargo, ella aprovechó esos minutos de fama para convertirse en creadora de contenido y darse a conocer.

Hoy en día ya suma más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde suele ser muy activa publicando fotos o videos y compartiendo constantemente con sus seguidores.

La barranquillera se ha convertido en todo un éxito, sobre todo, cuando muestra su escultural cuerpazo y deja babeando a más de uno.

Muchos de sus seguidores la comparan con ‘Blancanieves’ por su apariencia física, su cabello largo y negro y su tez blanca.

Merlano compartió con sus seguidores en las últimas horas que decidió retirarse el diseño de sonrisa y mostró los resultados.

La razón, según la colombiana, es que se hará una mucho más costosa, sin embargo, por estos días estará con sus dientes al natural.

“Mis dientes no son feos, solamente que son chiquitos, me hacen ver como más niña, aparte, o sea, un diseño de sonrisa a uno se le viene viendo lo que viene siendo, la facturación, pero, o sea, no son feos, solamente qué, me siento niña y endeudadita con el Icetex”, dijo la colombiana.

Sin embargo, aunque recibió elogios por su dentadura al natural, algunos usuarios en redes sociales no estuvieron de acuerdo con sus palabras, pues aseguran que tener diseño de sonrisa no significa tener dinero.

“Hasta ahora me entero de que los dientes achiclados son muestra de los $$$ en la cuenta bancaria”, comentó una usuaria.