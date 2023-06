Johnny Depp reveló en que gastará la millonada que recibió de Amber Heard

Johnny Depp, el actor estadounidense, famoso por interpretar grandes personajes en diferentes tipos de películas que hoy en día se han ganado el amor y el cariño de millones de personas, volvió a sorprender.

Luego de pasar varios meses en el foco mediático por su polémica relación con la también actriz Amber Heard, el actor vuelve a dar de qué hablar.

Cabe mencionar que, la pareja decidió divorciarse por problemas en su relación, sin embargo, el actor decidió demandarla por difamación, incluso aseguró que le quitó un pedazo de dedo.

El juico se fue hasta las últimas instancias en donde los abogados del actor pelearon por rescatar su buen nombre, pues esto le había afectado sus proyectos laborales.

Tras varias semanas de juicios, pruebas y todo un fenómeno mediático a causa de las acusaciones, el juez falló a favor de Johnny en junio del 2022 y Amber tuvo que pagarle un millón de dólares.

Hace poco se conoció el destino que el actor le dará al dinero que la corte le ordenó pagar a su ex por los daños a la imagen de Jhonny.

El estadounidense decidió dejar el millón de dólares para donación a varias organizaciones benéficas.

La noticia se viralizó en redes y los comentarios no se hicieron esperar, “ese es el golpe final que cierra con broche de oro”, “jajaja cómo quien dice: mija su plata no la necesito, mejor la dono para hacer obra de caridad con todo lo malo que me hiciste, que buena lección”, fueron algunos de los comentarios.