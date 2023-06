Epa Colombia agradeció no haberse encontrado a Yina Calderón en evento: “Está loca"

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo el evento Expobelleza en la ciudad de Medellín, en el que además de contar con la presencia de emprendedores y empresarios del sector de la belleza, también se hicieron presentes los creadores de contenido con sus marcas y emprendimientos.

Famosos como Fredy Guarín, La Segura, Epa Colombia y Yina Calderón, estuvieron presentando sus marcas y productos en el mencionado evento. Sin embargo, Epa y Yina se robaron toda la atención durante su visita, pues fueron las personalidades más perseguidas por los asistentes.

Pese a que estuvieron en el mismo lugar, todo indica a que el par de famosas no coincideron o simplemente decidieron evitar cualquier contacto una con la otra. Pues la empresaria de keratinas lo dejó muy claro a través de su perfil de Instagram.

Por medio de la cajita de preguntas, la mujer respondió a una inquietud que tenía uno de sus seguidores y que hacía referencia a si ya se había encontrado con Yina en esta reconocida feria de belleza. Muy fiel a su estilo, Daneidy respondió y eliminó toda duda frente al tema.

Durante su respuesta la bogotana inició contando que no le hubiera gustado en lo absoluto haberse encontrado con la empresaria de fajas, pues aseguró que estaba loca. A continuación, complementó su respuesta contando que a ella le habían prestado la tarima del evento y había aprovechado para tomarse fotos con sus fanáticos y regalar algunos productos.

Por el contrario, al momento de hablar de Yina, se despachó por completo diciendo que cuando ella se subió a la tarima, demostró no saber nada como Dj, pues según sus propias palabras no estaba tocando en vivo. Además dijo que no tenía cables en la consola dejándola en evidencia.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchos se fueron contra Epa Colombia, asegurando que si Yina necesitaba un “exorcismo”, ella no se salvaba pues tenían mucho en común.