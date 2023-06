Daniella Álvarez conmovió al relatar que se quedó sin prótesis por unas horas; “lloré”

Daniella Álvarez, la famosa modelo y exseñorita Colombia conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir una angustiosa situación que tuvo que vivir en Miami con su prótesis.

La colombiana se ha convertido en un ejemplo de vida y superación desde que le tuvieron que amputar su pierna izquierda por una isquemia que no permitía que la sangre llegara a su pie.

Desde el 2020, la barranquillera se ha destacado por su historia de vida y su belleza, sin embargo, no esta demás destacar que su ejemplo de superación y actitud positiva frente a lo que ha estado viviendo en estos años la han hecho una mujer admirable.

Con 35 años ha demostrado que lo que le ocurrió no es excusa para no continuar con sus sueños, hoy en día se ha convertido en la imagen de diferentes marcas y convirtiéndose en una voz de aliento para las personas que están viviendo situaciones similares.

Daniella Conmueve al revelar que se quedó sin batería

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió una serie de video en donde les contó a sus seguidores que se había quedado sin batería en su prótesis por lo que no podía usarla pues no se iba a mover.

En ese momento se encontraba en Miami y su cargador lo había dejado en Colombia, sin embargo, no dejó de tener actitud positiva.

“Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo silla de ruedas, el scooter, me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, escribió la colombiana.

Sin embargo, horas después logró encontrar a alguien que le prestara un cargador para su prótesis, por lo que después de una hora de haberla cargado, pudo usarla nuevamente.

Su video se hizo viral y usuarios en redes sociales aprovecharon para dejar sus comentarios, “eres una dura, te admiro un montón”, “la mejor de todas”, “que guapa, te mereces seguir brillando, preciosa”, escribieron algunos usuarios.