¡Es tendencia! Kika Nieto salió a la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ a pedir perdón

Kika Nieto, la famosa creadora de contenido colombiana, se ha destacado en las redes sociales por su contenido enfocado en la moda, el maquillaje, recetas de cocina, sus rutinas de ejercicio o aspectos de su vida privada.

La colombiana tiene una gran comunidad de seguidores en las redes sociales, sobre todo en YouTube e Instagram, en donde suele compartir contenido constantemente.

Sin embargo, hace un tiempo, la colombiana fue criticada y rechazada por cientos de personas en las redes sociales tras un video en el que habló sobre la comunidad LGTBIQ+.

En el video respondió a una pregunta en donde le pedían dar su opinión sobre la comunidad siendo una persona cristiana.

“Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer, y la mujer esté con el hombre, y ya (…) Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien; sin embargo, ojo a esto, lo tolero, tengo amigos gais, tengo amigas lesbianas, las amo con todo mi corazón y si sé algo, y de lo que estoy completamente segura, es que Dios es amor, punto, y Él me llama a mí a que yo ame a la gente, sin juzgarlos (…) Yo no los cree a ellos, si alguien tiene que juzgarte a ti por ser lesbiana o por ser gay no soy yo es Dios”, fueron los comentarios de la colombiana.

Esto ocurrió en el 2018 y desde entonces las críticas aún abundan en las redes sociales.

Sin embargo, el pasado 2 de junio se realizó la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ a la que asistió la colombiana, algo que nadie se esperaba.

Y como si eso no fuera suficiente, llevó un enorme cartel que decía: “te quiero, perdóname si te hice daño”.

Acción que la llevó a ser número uno en tendencias en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en donde la han llenado de comentarios aplaudiendo su reivindicación y elogiándola por sus palabras.