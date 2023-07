Esperanza Goméz se dejó deslumbrar con sensual baile de Jhonny Rivera

La actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez y el comediante de Tropicana Colombia, Luchito, se encuentran de gira por diferentes ciudades del país realizando su show ‘A tirar caja’. La primera ciudad en disfrutar del espectáculo, fue Cartago, Valle del Cauca. Durante la noche del jueves 6 de julio, los ciudadanos pudieron disfrutar de una noche llena de risas y buena vibra.

A este espectáculo, asistió el cantante Jhonny Rivera, quien además de gozar cada momento, también se animó a subir al escenario para compartir el espacio con Esperanza y Luchito. Justamente el cantante quien ha demostrado su talento para el baile en sus redes sociales, aprovechó la ocasión para robarse todos los aplausos de los asistentes.

En esta ocasión el artista pereirano quiso demostrar su talento para el baile con unos sexis movimientos dedicados exclusivamente a la mujer. Con bastante energía, el cantante sacó sus dotes y dejó a todos asombrados con sus movimientos.

Mientras esto pasaba, Gómez se dejó ver cómoda y asombrada por los movimientos de Rivera. Para apoyarlo, ella lo acompañó con aplausos y risas para darle ánimo. Debido a la efusividad del momento, Luchito tuvo que detener al cantante, pues este ya estaba demasiado cerca de Esperanza.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, destacando los movimientos del artista y la buena energía que irradía. El video que fue compartido en colaboración con los perfiles de Instagram de Esperanza y Luchito, ya cuenta con más de 99 mil visualizaciones, 3 mil likes y más de 100 comentarios.

“Los pasos finales son los mejores que he visto, me dio susto a mí”, “jajaja qué sabor”, “Jhonny como bailarín es muy buen cantante”, “Jajaja tiene tumbao y, si Esperanza aplaudía, no te fue tan mal jajaja”, “hay niveles de niveles”, “qué personaje el máster, ome”, “jajaja la mera danza de la fertilidad”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.