Billie Eilish y Jesse Rutherford terminan su relación después de menos de un año juntos

La pareja, que hizo pública su relación en octubre de 2022, ha decidido separarse después de seis meses juntos. Aunque intentaron mantener su romance en privado y no revelar muchos detalles a la prensa, la ex pareja ha decidido tomar caminos separados, pero manteniendo su amistad, según confirmaron los representantes de Billie Eilish a Page Six.

"Podemos confirmar que Billie y Jesse se han separado amigablemente y siguen siendo buenos amigos. Todos los rumores de infidelidad son falsos. Ambos están actualmente solteros", afirmó el comunicado presentado por el representante de la cantante al medio de comunicación.

Es importante mencionar que la última vez que se vio juntos a Billie Eilish y Jesse Rutherford fue en abril durante el festival de música Coachella. Este romance generó polémica entre los fanáticos de ambos, especialmente entre los seguidores de Billie Eilish, debido a la diferencia de edad de casi 10 años.

Ante los comentarios, la cantante siempre argumentó que la diferencia de edad no fue un obstáculo para que se conocieran. Incluso, su hermano Finneas O'Connell afirmó que "mientras ella sea feliz, yo seré feliz", respaldando las palabras de Eilish.

Por otro lado, se ha informado que la pareja se había distanciado en las últimas semanas. Durante la gala del MET, celebrada el primer lunes de mayo, Billie Eilish desfiló en la alfombra blanca sin la compañía de Rutherford, y este último tampoco asistió a la fiesta posterior a la cena. Esto llevó a algunos a especular sobre una posible infidelidad.

Los rumores de infidelidad se basaron en las muestras de afecto entre Eilish y la actriz Ava Capri. Ante estas especulaciones, el equipo de la cantante se comunicó con Page Six para aclarar que cualquier acusación de infidelidad por parte de Billie Eilish es completamente falsa y carece de fundamento.

Aunque su relación ha llegado a su fin, Billie Eilish y Jesse Rutherford esperan mantener una amistad cercana y continuar enfocándose en sus respectivas carreras artísticas.