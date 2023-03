Billie Eilish dijo que los "rolos" tiene superpoderes por aguantar el frío de Bogotá

Billie Eilish era una de las artistas más esperadas del Festival Estereo Picnic, que se celebró desde el 23 al 26 de marzo en las afueras de Bogotá. Como la mayoría sabe en la capital del país suele hacer bastante frío y más si se trata de las horas de la noche.

Los asistentes al festival de música tuvieron que preparar sus outfits teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la ciudad. El frío fue tal que la misma Billie Eilish durante su show tuvo que parar la presentación para tomarse un descanso, pues debido a la altura, sintió que se estaba quedando sin aire.

En un momento incluso optó por sentarse y comentar con el público que pese a que este era uno de los lugares más lindos que había conocido también era uno de los más fríos y que no entendía cómo las personas podían vivir en un clima como este.

“¿Cuántos de ustedes viven aquí? Este es uno de los lugares más hermosos que he visitado en mi vida. También es uno con una gran altitud, y no puedo respirar. Tengo asma”, dijo la cantante mientras intentaba reponerse para continuar con su presentación.

“Si se dan cuenta, no puedo hacer esto con tanta fuerza porque no puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes, es lo único que tengo para decir”, concluyó Billie Eilish haciendo referencia a que no entendía como los ‘rolos’ soportaban la altura.

