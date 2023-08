Piqué salió abucheado en polémico video: “soy campeón del mundo y ustedes nadie”

El exjugador de fútbol, Gerard Piqué, es una de las personalidades del deporte más polémicas en todo el mundo en los últimos años. Su ruptura con Shakira lo han hecho ser la burla de miles de fanáticos de la colombiana, quienes aprovechan cualquier oportunidad para recordársela.

Justamente, durante el fin de semana se vivió la final de la Kings League, que es una liga de fútbol 7 creada por la empresa ‘Kosmos’, que cuenta con 12 equipos y que su particularidad es que sus reglas no son como las del fútbol tradicional que conocemos.

Piqué es uno de los grandes accionistas de esta competición, por lo que aprovechó para celebrar a lo grande. Sin embargo, sus planes no salieron como lo esperaba, ya que sufrió unos pequeños percances poco agradables para él, gracias al público.

Una vez finalizado el torneo, los involucrados decidieron irse de fiesta a una discoteca en Madrid. Al principio todo parecía ir bien, algunos de los asistentes coreaban al ritmo de la música el apellido del empresario y fundador de la empresa ‘Kosmos’ en señal de respaldo.

Debes saber: ASÍ CANTARÍA PIQUÉ LA CANCIÓN DE SHAKIRA CON BIZARRAP, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sin embargo, a los pocos minutos el exportero de España Iker Casillas, quien es uno de los organizadores de dicha liga, dijo unas palabras en referencia al Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010, lugar donde España se convirtió en Campeón del mundo y Piqué conoció a Shakira.

“Quiero decir una cosa, que hace 13 años ganamos el mundial. ¡Que viva España! ¡Que viva Manolo Escobar!”, fueron las palabras pronunciadas por el exportero de la selección española. Además, Casillas solicitó a la discoteca la canción ‘Waka Waka’ de Shakira, para recordar ese momento.

No obstante, Casillas no contaba con que su idea no saldría tan bien, fue tal la euforia del público que inmediatamente empezaron a corear el nombre de la artista colombiana a todo pulmón.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023

Debes leer: ¿QUÉ CARA HIZO PIQUÉ AL ESCUCHAR A SHAKIRA JUNTO A MANUEL TURIZO EN LA KINGS LEAGUE?

La situación se tornó un poco incómoda para el exjugador del Barcelona F. C. quien se encontraba en medio del escenario, acompañado de un micrófono y un trago en su mano presto a dirigir unas palabras al público. No obstante, cada vez que lo intentaba, era interrumpido por los cánticos de los asistentes, los cuales cada vez eran más fuertes.

Finalmente, Piqué se cansó del abucheo y de los cánticos tras unos minutos, por lo que decidió responderle a la fanaticada en medio de la bulla. Lo hizo con un evidente gesto de molestia que quedó registrado por los asistentes y que se ha vuelto viral en redes en las últimas horas.

“Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas”, fueron las palabras que alcanzó a pronunciar el empresario y exdeportista antes de bajarse del escenario y retirarse del lugar.

Su reacción ha generado cientos de críticas en redes sociales por parte de los internautas. quienes desaprueban la manera en la que el exdeportista asimiló y respondió ante la situación. Hay quienes creen que simplemente no debió dejarse provocar por los asistentes a la discoteca