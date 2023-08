Imitadora de Shakira en Yo Me Llamo impactó tanto que “hasta Piqué se confundiría"

En su semana de estreno, ‘Yo Me Llamo’ ha contado con la participación de varios concursantes talentosos que lograron cautivar a los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola con su parecido a su artista favorito.

Desde cantantes de talla internacional, como Lady Gaga y Bad Bunny, hasta artistas nacionales, como Camilo, Karol G y Feid, han llegado al escenario de ‘Yo Me Llamo’ para impresionar a los tres jurados y lograr pasar a la siguiente etapa del concurso.

Aunque muchos han hecho una presentación desastrosa y no logran cantar como el artista que dicen llamarse, otros participantes sí han impactado con su talento y parecido al original. Este fue el caso de Yo Me Llamo Shakira, quien no solo impactó con su voz, sino también con su parecido físico.

Yo Me Llamo Shakira impresionó con su talento

A penas pisó el escenario, la mujer llamó la atención por su físico, pues tenía el cabello crespo y alborotado, tal como Shakira, y vestía un traje árabe que sacó a relucir con sus despampanantes movimientos de cadera.

La concursante interpretó ‘Ojos Así’, una de las canciones más antiguas de la barranquillera y que lanzó cuando estaba dando sus primeros pasos en la música. A penas cantó la primera estrofa, el parecido con la voz Shakira fue innegable y los jurados no fueron ajenos a ello.

A medida que iba cantando, la participante convencía cada vez más a los jurados de su parecido con Shakira. El primero en oprimir el botón verde fue Escola, luego Pipe Bueno y por último Grisales, quien se erizó con la presentación de Yo Me Llamo Shakira.

Tras la presentación de la imitadora de Shakira, las reacciones en redes no tardaron en llegar y muchos usuarios aseguraron que se parecía a la cantante barranquillera cuando a penas estaba dando sus inicios en la música.